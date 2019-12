Tajemnicze donosy na rodziców Grety Thunberg. Padają zarzuty o wykorzystywanie

Szwedzkie służb socjalne prowadzą dochodzenie związane z licznymi donosami, które zaczęły napływać do urzędników. Jak wynika ze zgłoszeń, rodzice Grety Thunberg mogą wykorzystywać dotkniętą zespołem Aspergera 16-letnią córkę do własnej promocji. Skąd takie zarzuty? Otóż matka aktywistki Malena Ernman, jest piosenkarką i śpiewaczką operową. Jej ojciec, który towarzyszy Grecie w podróżach, to aktor Svante Thunberg.

Może być wykorzystywana

Jak wynika z donosów, Greta Thunberg, która została wybrana człowiekiem roku magazyny „Time”, może być wykorzystywana przez swoich rodziców, do celów promocyjnych. Padają również argumenty odnoszące się do choroby młodej aktywistki. Zdaniem niektórych osób, tak częste podróże, w tym dwukrotne przepłynięcie oceanu na pokładzie katamaranu, mogą mieć negatywny wpływ na jej zdrowie. Zdaniem zgłaszających, stan zdrowia Grety może się przez to znacznie pogorszyć.

Z zarzutami nie zgadza się sama aktywistka klimatyczna. Twierdzi ona, że dzięki działaniom na rzecz zatrzymania katastrofy klimatycznej, czuje się ona dużo lepiej.

Czytaj także:

Greta Thunberg krytycznie o działaniach polityków. Riposta premiera