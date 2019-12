Leśnicy odnawiają populację głuszca w Puszczy Augustowskiej

Głuszec to zagrożony wyginięciem gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych. W Polsce populacja głuszca wynosi ok. 500 sztuk. W Puszczy Augustowskiej jest ich ok. 40.

Jak powiedział PAP Grzegorz Myszczyński z Nadleśnictwa Głęboki Bród, projekt odnowy populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej trwa od 2013 roku. W tym czasie leśnicy wyhodowali i wypuścili na wolność ok. 150 ptaków. Według obserwacji leśników w środowisku naturalnym przeżywa ok. 20 proc. młodych.

– Ptaki są narażone na aktywność drapieżników i to jest główny powód ich umieralności – uważa Myszczyński. Leśnik dodał, że, gdyby nie było ingerencji człowieka, głuszca nie byłoby już w Puszczy Augustowskiej. W 2013 roku było ok. 30 ptaków, teraz jest ich zaledwie 10 więcej.

W grudniu leśnicy wypuścili na wolność 10 głuszców, które wykluły się w wylęgarni w czerwcu. Ptaki mają na sobie nadajniki telemetryczne, dzięki którym ornitolodzy lokalizują i monitorują miejsce ich pobytu.

Myszczyński poinformował, że w 2020 roku zostanie zmodernizowany ośrodek hodowlany głuszca w Głębokim Brodzie. Dzięki tej inwestycji wylęgarnia będzie większa i więcej ptaków będzie trafiało do środowiska naturalnego.

