Nie żyje najstarszy nosorożec czarny. Fausta miała 57 lat

Samica nosorożca czarnego została po raz pierwszy zaobserwowana w pobliżu krateru Ngorongoro w 1965 roku. Jej wiek oszacowano wówczas na trzy lata. Przez ponad pół wieku Fausta żyła swobodnie w swoim miejscu urodzenia. W ostatnim czasie u zwierzęcia zaobserwowano jednak problemy ze zdrowiem, spowodowane podeszłym wiekiem. Od 2016 roku pogarszał się wzrok Fausty, przez co była bardziej narażona na ataki drapieżników. – Hieny zaczęły ją atakować, odnosiła przy tym poważne obrażenia – relacjonował doktor Freddy Manongi. W obawie o jego życie, nosorożca umieszczono w rezerwacie, gdzie pod opieką lekarzy spędził swoje ostatnie lata.

Co ciekawe, mimo tak imponującego wieku, Fausta nigdy nie doczekała się potomstwa. Zdaniem ekspertów z rezerwatu właśnie to mogło przyczynić się do jej długowieczności. Samica nosorożca zmarła 27 grudnia. Zdaniem opiekunów, była najstarszym przedstawicielem swojego gatunku. Jak podaje BBC, nosorożce na wolności żyją średnio 37-43 lata, a w niewoli dożywają 50 lat. Nosorożec czarny jest na liście gatunków ekstremalnie zagrożonych wyginięciem. Mimo tego wciąż prowadzone są nielegalne polowania na te zwierzęta. Kłusownikom zależy m.in. na ich rogach.

