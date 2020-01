Piróg udał się do Masady i apeluje o bojkot konsumencki. „Wy********my w kosmos ich biznesy”

Michał Piróg udał się do Izraela. Odwiedził m.in. Masadę, starożytną twierdzę żydowską położoną na skraju Pustyni Judejskiej. Miejsce to jest symbolem heroicznego oporu - izraelscy żołnierze składając przysięgę wojskową wypowiadają słowa: Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta. Wyprawa zainspirowała tancerza do refleksji nad stanem środowiska naturalnego.

„Dzisiaj Australia, wcześniej Brazylia, Rosja. Wysychające tereny Afryki, brak wód gruntowych w Europie. Susze, tornada, powodzie i inne anomalia. Czym są, ja się pytam, jak nie pazernym i bezdusznym, k*****kim, kompulsywnym przejawem zachłanności polityków i biznesmenów tego świata? Miliony zwierząt giną z powodu naszej bezczynności oraz obojętności” – stwierdził Michał Piróg.

Tancerz zaapelował, aby wywierać naciski na rządy i zastosować bojkot konsumencki. „Nie kupujmy produktów od tych którzy niszczą nasz dom (...) Ten świat jest tak piękny. A takie s*****syny jak rządy, globalne wielkie konsorcja zachłanne na kasę go zniszczą! Namawiam do wielkiego konsumpcyjnego bojkotu. Wspierajmy firmy z krystaliczną polityką oraz szanujące nasz dom. Taka opozycja ma sens” – podkreślił. „Wy********my w kosmos ich biznesy” – dodał.

Zdaniem Piróga „kiedyś piękno i chęć obcowania z nim była jedną z najważniejszych potrzeb ludzkich”. „Budowano solidnie i na długie lata. Dzisiaj zdaje się to zgoła inne. Szybciej taniej i na krócej. Bo dzisiaj jeśli coś postawimy na lata to odcinamy się od zarobku. Tyczy się to architektury, sprzętów domowych, samochodów, elektroniki, ubrań, biżuterii itd. Im więcej kupujemy na tak zwaną chwilę, w tak zwanym byle czym, na tak zwany zapas, im więcej podejmujemy nieprzemyślanych konsumpcyjnych zakupów tym bardziej przykładamy ręce do morderstwa, które każdego dnia dzieje się na naszych oczach. Mordujemy ekosystem, zwierzęta, naturę, siebie jak i przyszłe pokolenia” – wyjaśnił tancerz..

