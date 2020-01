Sekretarz Skarbu USA do Grety Thunberg: „Skończ ekonomię, to porozmawiamy”

Rację mogą mieć tylko osoby, które mają wystarczająco dużo lat i skończyły szkołę. Takie wnioski można wyciągnąć z wypowiedzi Sekretarza Skarbu USA - Stevena Mnuchina. Podczas konferencji prasowej odbywającej się na forum w Davos, Mnuchin, zapytany co sądzi o sugestiach Grety Thunberg, że świat powinien się wycofywać z wykorzystywania paliw kopalnych, sekretarz odparł: „Czy ona jest ekonomistką? Gdy skończy ekonomię, to może wrócić i wtedy nam to wytłumaczyć” . Brak dobrej woli? Ignorancja, czy po prostu brak kultury? Ciężko powiedzieć. Pewne jest, że wysłannik Donalda Trumpa rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące stanowiska USA. Stany Zjednoczone będą korzystać z paliw kopalnych bo... to się opłaca. Globalne problemy, kryzys klimatyczny i nawoływania do zmiany polityki wydają się na dalszym planie.

Jednocześnie Steven Mnuchin podkreślił, że „Polityka klimatyczna USA jest źle interpretowana. Prezydent Trump absolutnie wierzy w czyste powietrze, czystą wodę i walkę o czyste środowisko” – powiedział sekretarz.

