Rząd sprawdzi czym ogrzewasz dom. Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Projekt nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przygotowali Ministerstwo Rozwoju i pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze". Nowelizacja ma zachęcić samorządy do większego udziału w programie „Stop Smog", którego dotychczasowe wyniki są niezadowalające. Bo choć na program przewidziano 1,2 mld zł w perspektywie 2019–2024, do tej pory skorzystały z niego ledwo trzy gminy w kraju. Są to Skawina, Sucha Beskidzka i Pszczyna. Kolejne dwa wnioski są w trakcie procedowania (Tuchów i Niepołomice).



Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być nowym, pomocnym w walce ze smogiem, narzędziem. Zostaną w niej zewidencjonowane wszystkie źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW. W bazie znajdą się takie informacje, jak:

czym ogrzewany jest budynek mieszkalny,

kiedy i jakie przeprowadzono w danym budynku kontrole związane z ogrzewaniem (np. kontrola przewodów kominowych),

jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,

czy przyznano jakąś formę dofinansowania lub ulgi związanej z termomodernizacją (np. premia termomodernizacyjna, premia remontowa, dotacja na zakup i montaż OZE),

czy przyznano jakąś formę wsparcia finansowego ze środków publicznych (np. dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, zasiłek celowy na opał).

Dane, które trafią do ewidencji, pochodzić będą np. z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione osoby (np. kominiarzy, straż miejską) i z już istniejących baz charakterystyki energetycznej budynków.

Jako pierwsi pomysł takiej ewidencji przedstawili rządowi eksperci Polskiego Alarmu Smogowego. Proponowali oni wprowadzenie obowiązku rejestracji źródeł ciepła analogicznego do obowiązku rejestracji samochodów.