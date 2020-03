Zmiany w programie Czyste Powietrze. Będzie powszechnie dostępny i prostszy

– Aby udało się osiągnąć cele programu Czyste Powietrze i wykorzystać środki finansowe przeznaczone na jego realizację, co roku beneficjenci powinni wykorzystać w sumie 10 mld zł – mówi agencji Newseria Biznes Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. – Niezbędne są zmiany, które uproszczą i upowszechnią ten program. Ponadto beneficjenci zostaną podzieleni według kategorii dochodowych. Chodzi o to, by stworzyć bardziej dogodne warunki wspierania tych osób, które są dotknięte ubóstwem energetycznym i sami nie są w stanie poradzić sobie z zapewnieniem dobrych warunków termicznych w domach lub mieszkaniach.

O pomoc finansową rządu mogą się ubiegać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych. Oprócz zakupu nowoczesnych pieców spełniających normy emisji dofinansowanie obejmuje także termomodernizację budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze mają zapewnić lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Dzięki odpowiedniemu ociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła rachunki za ogrzewanie mogą być niższe o 40 proc.

Dochody a poziom dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a zakres prac objęty wsparciem finansowym jest uzależniony od wieku budynku. Maksymalny koszt, który podlega dofinansowaniu, to 53 tys. zł, a minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł. Dotacja może wynosić od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Program przewiduje też pożyczki na preferencyjnych warunkach.

– Chcemy zaprosić do współpracy instytucje finansujące, które będą weryfikować możliwości spłaty tych zobowiązań. Pojawiła się także propozycja, aby zamiast sprawdzania wiarygodności finansowej beneficjentów weryfikacja odbywała się poprzez składane oświadczenia, w których wnioskodawcy zagwarantują poziom uzyskiwanych dochodów. Te oświadczenia będą weryfikowane w późniejszym etapie, żeby procedury nie blokowały składania wniosków, ich pozytywnej weryfikacji i uzyskiwania wsparcia finansowego – tłumaczy Ireneusz Zyska.

Jak podkreśla, zmiany w programie Czyste Powietrze zostaną oficjalnie ogłoszone przez ministra klimatu Michała Kurtykę oraz Piotra Woźnego, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, najpewniej w marcu, jeszcze przed Światowym Dniem Wody, który obchodzony jest 22 marca.

– Chcemy w tej kadencji Sejmu doprowadzić do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w miastach, wszędzie tam, gdzie dzisiaj odczuwamy smog. Myślę, że ten program będzie temu dobrze służył – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu.

Rząd liczy, że program Czyste Powietrze będzie mieć także wymiar gospodarczy i przyczyni się do rozwoju branży budowlanej, instalacyjnej oraz technologicznej, oferującej innowacyjne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

– Tak duży zastrzyk finansowy, który ma przyczynić się do eliminacji smogu i poprawy efektywności energetycznej budynków, spowoduje rozwój produktów i usług oraz poprawi kondycję całej branży z tym związanej – zakłada Ireneusz Zyska. – Ten program z pewnością wyzwoli cały szereg impulsów gospodarczych, stworzy nowe branże i firmy, które będą dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku.

Czytaj także:

Domy z całkowitym zakazem emisji dwutlenku węgla. Znowelizowano dyrektywę UE