„Ktoś truje ptaki”. Na Podlasiu znaleziono martwego bielika, bociana i 11 kruków

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poinformowało na Facebooku, że dostało informację o makabrycznym odkryciu w Drohiczynie nad Bugiem. Jeden z mieszkańców znalazł na polu kilkanaście martwych ptaków: bielika, bociana i 11 kruków. „Sprawdziliśmy tę informację w terenie i potwierdziły się nasze najgorsze obawy: ktoś truje ptaki! Po przeprowadzeniu sekcji dowiemy się czym dokładnie” – poinformowało Towarzystwo na Facebooku. „Będziemy przyglądać się tej sprawie i temu miejscu! Powiadomiliśmy o tym zdarzeniu urząd gminy i RDOŚ. Gdy dostaniemy wyniki badań toksykologicznych powiadomimy również policję” – dodano.

Sprawę w rozmowie z Radiem Białystok komentował Adam Zbyryt z białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jego zdaniem stuprocentową pewność, że ptaki zostały otrute będzie można mieć dopiero po wykonaniu sekcji, ale niestety wszystko na to wskazuje. – Pewności jeszcze nie mamy, w związku z tym, że nie przeprowadziliśmy badań toksykologicznych. Natomiast ułożenie tych ptaków i ogromna liczba gatunków, które żywią się padliną, wskazują na to, że są to ofiary zatrucia. To, co tam się dzieje, to nie jest czynnik naturalny – stwierdził Zbyryt.

Jak dowiedział się portal polsatnews.pl, wyniki badań toksykologicznych mogą pojawić się już w przyszłym tygodniu.

Zdjęcia martwych ptaków PTOP opublikowało na Facebooku. „Obok gniazdo. W tym roku pozostanie bez lęgu” – napisano przy zdjęciu bociana. „Umierał w konwulsjach” – dodano przy fotografii przedstawiającej bielika.

