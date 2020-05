Program „Czyste powietrze”. Teraz będzie łatwiej uzyskać dotację

Program „Czyste powietrze” to program, który pozwala otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i modernizację termiczną domów. Działa od 2018 roku, ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Jego kolejną odsłonę ogłoszono 15 maja, na specjalnym briefingu. – Cieszę się bardzo, że na poziomie centralnym podjęliśmy w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy bardzo zdecydowane działania ze strony polskiego państwa zmierzające do tego, aby w całej Polsce była możliwość zlikwidowania smogu, zlikwidowania wysokiej emisji i doprowadzenia do tego, że powietrze w polskich miastach, w polskich wsiach, także w mniejszych miejscowościach będzie czyste – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że nowo opracowywana ustawa ma pomóc w dostępności do programu „Czyste powietrze”. – Teraz to będzie znacznie łatwiejsze, teraz te dofinansowania dla rodzin o niższych dochodach będą większe – podkreślił prezydent.

– Zależy nam, aby z programu „Czyste powietrze” skorzystało jak najwięcej osób. Dlatego zintensyfikowaliśmy działania na rzecz zwalczania smogu i ulepszyliśmy program, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb beneficjentów – dodał Michał Kurtyka, minister klimatu.

Szczegóły wyjaśniał prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Będą dotacje dla trzech grup beneficjentów. Do 20 tys. zł w podstawowej wersji i do 32 tys. zł dla mniej zamożnych, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę, ograniczenie biurokracji przez uproszczenie wniosku o dotację i przejście na oświadczenia, skrócenie terminów na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni, włączenie gmin i sektora bankowego do programu, możliwość rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – to pakiet korzyści w nowej odsłonie programu – wymieniał Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do funkcjonującego od 2018 roku programu złożono 131 600 złożonych wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i modernizacji termicznej budynków.

W drugiej odsłonie programu najwyższy poziom dofinansowania (37 tys. zł) będzie przysługiwał osobom o przeciętnym dochodzie na 1 osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1400 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub nieprzekraczającym 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Czytaj także:

Program Czyste Powietrze. Porozumienie NFOŚiGW z bankami podpisaneCzytaj także:

Diesle nie szkodzą? Ostry spór ich zwolenników z ekologami