Neutralność klimatyczna do 2050 roku tematem w kampanii prezydenckiej. Gryglas: Jestem scyptyczny

– Jestem sceptyczny co do osiągnięcia w 2050 roku tego celu przez Polskę. Byłoby działaniem nierozsądnym, niegospodarnym zamykanie w roku 2050 dwóch naszych najnowocześniejszych zestawów bloków węglowych, których okres życia to 35 lat – powiedział Gryglas podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

Jego zdaniem, nie powinno się też wprowadzać zakazu palenia węglem w piecach grzewczych w 2030 r.

– Dzisiaj samorządy inwestują w nowoczesne piece węglowe. To także byłby absurd, gdybyśmy te zainwestowane pieniądze wyrzucili przez okno. Musimy myśleć racjonalnie i w kierunku dobrego wykorzystania naszych zasobów – dodał.

Przypomniał, że transformacja to nie tylko zmiany w sektorze energetycznym.

– Jeśli chodzi o sektor transportowy, to kierunek zeroemisyjny oznaczałby właściwie zatrzymanie rozwoju transportu. Jeśli chodzi o budownictwo, to dziś modernizujemy ok. 1 proc. budynków. Trzeba by modernizować 3 proc., więc zakres zadań jest naprawdę olbrzymi – wskazał wiceminister.

Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”. przewiduje m.in. 56-60 proc. udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.

Czytaj także:

Wojsko oszukane na blisko 800 tys. zł. Chodzi o przetarg na 4000 ton miału węglowego