Legendarna whisky w papierowych butelkach. Nadchodzi ekologiczny przełom na rynku

Johnnie Walker już w przyszłym roku może być sprzedawany w butelkach... z papieru. Diageo Plc, właściciel legendarnej marki whisky poinformował o rozpoczęciu współpracy z firmą Pulpex Ltd. Producent szkockiego blendu nie będzie pierwszą dużą korporacją, która nawiązała współpracę z tą firmą. Wcześniej zgłosili się do niej tacy giganci jak Unilever oraz PepsiCo. Pierwsza z korporacji chce wykorzystywać papierowe butelki do napojów marki Lipton. PepsiCo będzie do nich rozlewał Pepsi.

Whisky w plastiku?

Dla polskich klientów pomysł producenta whisky może być zaskakujący, gdyż na naszym rynku popularny blend sprzedawany jest w szklanych butelkach. Inaczej jest jednak np. na rynku amerykańskim. Diageo tylko 5 proc. swojej produkcji przelewa do plastiku. Dużo większy procent dotyczy Unilevera i PepsiCo. Te firmy założyły, że sprostają wymaganiom dotyczących redukcji produkcji plastiku w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Butelki powstaną z pulpy drewnianej, która ma być w pełni biodegradowalna i przyjazna środowisku.