Jednych brzydzi, innych fascynuje. Pleń powrócił! Zobacz nagranie z Tatr

Pleń powrócił. Niezwykłe zjawisko przyrodnicze, które rok temu niezwykle zaciekawiło naszych czytelników, znów zostało nagrane. Tym razem filmem pochwalił się Tatrzański Park Narodowy. Na nagraniu zamieszczonym na facebookowym profilu parku widać ten niezwykły twór, których niektórych brzydzi, a innych fascynuje. Pleń jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, a przyczyna wędrówki larw do dziś nie została poznana.

W odróżnieniu od filmów, które w zeszłym roku przesłali leśnicy z Bieszczadów, tatrzański pleń jest wyjątkowo zgodny co do kierunku, w których chce podążać.

Pleń – co to jest?

Pora zadać ważne pytanie... Czym właściwie jest pleń? Jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, jest to pełzająca wspólnie grupa larw muchówek gatunku ziemiórka pleniówka. Ta grupa stworzeń doczekała się znaczenia mistycznego. Pierwszy raz pleń zaobserwowany został w XVII wieku na Śląsku. Uznawane to było za przepowiednie nieszczęść. Pleń był też czasami obiektem zabiegów magicznych. Tatrzańscy górale zbierali go, suszyli, święcili i rozsypywali w stodołach i stajniach, gdzie miał zapewniać dobrobyt.