Dziś Światowy Dzień Ziemi. Google przypomina o tym w swoim stylu

Na 22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Gdybyście o tym zapomnieli, to przypomina o tym specjalny Google Doodle. Gdybyście przeoczyli także i tę opcję, to przypominamy także i my.

„Tegoroczny Doodle z okazji Dnia Ziemi podkreśla, jak każdy może zasiać ziarno lepszej przyszłości - jedna sadzonka na raz. Szcześliwego Dnia Ziemi 2021!” - możemy przeczytać pod krótkim, ładnie animowanym nagraniem, zamieszczonym przez Google na portalu YouTube. Podobny komunikat firma zamieściła też na Twitterze. „Dzisiejszy film Google Doodle pokazuje, jak każde pokolenie może zrobić swoje w kwestii odnowienia Ziemi. Pojedynczy akt może zakorzenić się i rozkwitnąć w coś pięknego” - czytamy. Dowiadujemy się też, że animacja przygotowana na tę okazję to dzieło artystki Sophie Diao. Światowy Dzień Ziemi w trakcie pandemii koronawirusa W trakcie pandemii Światowy Dzień Ziemi nie może oczywiście wyglądać tak samo, jak zawsze. Liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne odbywają się online. Tradycyjne sprzątanie i sadzenie roślin zostało jednak podtrzymane. Także w polskich miastach: w małych grupach i z utrzymaniem reżimu sanitarnego. Światowy Dzień Ziemi obchodzimy od 1971 roku, gdy Sekretarz Generalny ONZ podpisał odpowiednią proklamację w tej sprawie. W 1990 roku do innych państw świata dołączyła Polska. Czytaj też:

