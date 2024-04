Powódź błyskawiczna w Dubaju. Dlaczego niebo było zielone?

Powódź błyskawiczna zaskoczyła mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ciągu 12 godzin spadło 100 litrów na metr kwadratowy, czyli średnia roczna suma opadów. W mieście Al Ain w emiracie Abu Zabi zanotowano opady o łącznej sumie aż 254 l/mkw. Spowodowało to paraliż komunikacyjny. Drogi były zalane, szkoły nieczynne. Przerażeni mieszkańcy pisali na platformie X, że to największa burza, jaką kiedykolwiek widzieli.

Lotnisko w Dubaju zamieniło się w jezioro

Burza spowodowała powódź błyskawiczną w Dubaju. Lotnisko było sparaliżowane, samoloty niemal pływały na pasie startowym. Władze lotniska apelowały, by podróżni monitorowali informacje i kontaktowali się z linia lotniczymi w sprawie swoich lotów.

Niebo w Dubaju było zielone

Przed burzą mieszkańcy zaobserwowali, że niebo nad miastem zrobiło się zielone. Pojawiły się teorie, że opady zostały sztucznie wywołane. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich popularne jest sztuczne zasiewanie chmur, które ma zapobiegać suszy.

Ahmed Habib, meteorolog z Narodowego Centrum Meteorologii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyznał, że 15 i 16 kwietnia samoloty wykonały siedem misji zasiewania chmur. Startowały z lotniska w Al Ain. Czy mogło przyczynić się do wystąpienia tak gwałtownej burzy?

„Ogromna bomba deszczowa w Dubaju – prawie dwuletnia suma opadów w ciągu jednego dnia – była spowodowana zablokowanym i wolno poruszającym się południowym prądem strumieniowym” – stwierdził Jeff Berardelli, główny meteorolog i specjalista ds. klimatu z CBS News.

Co to jest powódź błyskawiczna?

Powódź błyskawiczna to rodzaj powodzi, która występuje bardzo szybko i charakteryzuje się nagłym wzrostem poziomu wody. Jest to zazwyczaj spowodowane intensywnymi opadami deszczu lub nagłym roztapianiem śniegu, co prowadzi do raptownego napływu wody do rzek, strumieni i innych cieków wodnych. W rezultacie poziom wody może szybko wzrosnąć, zalewając tereny nisko położone i zagrażając życiu ludzkiemu oraz mieniu. Powodzie błyskawiczne są szczególnie niebezpieczne ze względu na swoją szybkość i nieprzewidywalność, co utrudnia ewakuację ludności.

