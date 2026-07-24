Nowy gatunek w Europie. Naukowcy pokazują granice jego występowania

Biolog z Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych Rafael Villafuerte ogłosił wyodrębnienie nieznanego wcześniej gatunku. Jego zdaniem królik iberyjski, uważany obecnie za podgatunek (Oryctolagus algirus), nie jest tym samym, co królik europejski (Oryctolagus cuniculus).

Nowy gatunek królika. Hiszpańscy naukowcy ogłaszają

W wywiadzie dla „Diario de Leon” naukowiec wymieniał szereg cech, które odróżniają hiszpańskiego gryzonia. Jest on mniejszy, słabiej przystosowany do życia na terenach zamieszkanych przez ludzi, a jednocześnie powoduje mniej szkód niż królik europejski. Badacz zwrócił też uwagę na różnicę w smaku mięsa obu gatunków.

Według Villafuerte i jego współpracowników, królik iberyjski oddzielił się genetycznie od królika europejskiego już około 2 mln lat temu. Wskazał na dwa „polodowcowe obszary schronienia”. Jak pisał, pierwszy z gatunków znalazł się w rejonie Zatoki Kadyksu, na południowym zachodzie półwyspu, a drugi w rejonie doliny rzeki Ebro, na północnym wschodzie. Następnie, z biegiem lat, obszar ich występowania ulegał zmianom.

Gdzie występuje królik iberyjski?

Współcześnie królik iberyjski najpowszechniej występuje we wspólnotach autonomicznych Kastylii i Leonu oraz Estremadury. Dokładne obserwacje dotyczące różnic geograficznych w występowaniu obu gatunków opisał w artykule na łamach pisma „Biological Conservation”. Podkreślał, że granica kontaktu obu gatunków przebiega na linii, która przecina Półwysep Iberyjski z północnego zachodu na południowy wschód.

Jak zaznaczono w tekście „Diario de Leon”, badacze z Wielkiej Brytanii i Portugalii potwierdzają obserwacje swoich kolegów z Hiszpanii. Portugalczycy zauważyli, że królik iberyjski w naturalnych warunkach żyje tylko u nich oraz w zachodnich prowincjach sąsiedniego kraju. Dodawali, że populacja tego gatunku spada, podczas gdy królik europejski utrzymuje pod tym względem stały poziom.

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