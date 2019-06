Iran w ciągu tygodnia przekroczy limit wzbogaconego uranu. „Nie wystarczy do zbudowania bomby”

Iran poinformował, że w ciągu 10 dni przekroczy limit wzbogaconego uranu w swoich magazynach. Limity zostały ustalone w ramach porozumienia z 2015 roku. Porozumienie znosiło sankcje nałożone na Iran w zamian za ograniczenie programu nuklearnego. Informacje podał rzecznik prasowy irańskie agencji atomistyki.

Podczas konferencji w zespole Arak, w którym wzbogaca się uran, Behrouz Kamalvandi, rzecznik agencji zapewnił, że kraj przekroczy limit 300 kilogramów zbogaconego pierwiastka 27 czerwca.

Nie wystarczy na bombę atomową

Po przekroczeniu limitu Iran zamierza zwiększyć tempo wzbogacania uranu do 3,7 proc. Umowa nuklearna zakłada maksymalne tempo 3,67 proc. Jak powiedział rzecznik agencji, takie tempo pozwoli na używanie pierwiastka jako paliwa do reaktorów jądrowych, ale będzie niewystarczające do skonstruowania broni atomowej.

Powrót sankcji

Sytuacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem staje się coraz bardziej napięta. 7 sierpnia 2018 roku Stany Zjednoczone przywróciły sankcje wobec Iranu, które zniesiono po zawarciu w 2015 roku przez sześć światowych mocarstw porozumienia z Teheranem w sprawie ograniczenia jego programu nuklearnego. Restrykcje wymierzone są w dostęp do amerykańskiej waluty, handel metalami, węglem, oprogramowaniem przeznaczonym dla przemysłu oraz w sektor motoryzacyjny. Dzień później Donald Trump wydał rozporządzenie, które nakłada sankcje na eksport irańskiej stali oraz innych metali.