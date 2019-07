Największa na świecie elektrownia słoneczna. Projekt jest wart ponad 870 mln dolarów

Noor Abu Dhabi (Światło Abu Dhabi) to największa na świecie elektrownia słoneczna. Położona na pustyni instalacja składa się z 3,2 mln paneli fotowoltaicznych i jest w stanie wytworzyć prąd o mocy 1,2 gigawatów, co wystarczy do zaspokojenia potrzeb ponad 90 tys. mieszkańców.

Ekologiczne rozwiązanie

Projekt firmy Emirate Water and Electricity Company, na który wydano ok. 870 mln dolarów, powstał w celu zmniejszenia emisji CO2 przez lokalne elektrownie. Jak zakłada właściciel, uruchomienie farmy fotowoltaicznej o powierzchni 8 km kw. ograniczy emisję tego gazu cieplarnianego do atmosfery o nawet milion ton rocznie. Firma porównała to do ograniczenia ruchu samochodów o 200 tysięcy aut.

Międzynarodowe konsorcjum

Farma słoneczna powstała we współpracy Emirate Water and Electricity Company z Marubeni Corp i chińską firmą Jinko Solar Holding. Jest to początek inwestycji, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i obniżyć emisje gazów cieplarnianych kraju o ponad 70 proc. Władze Emiratów zakładają, że uda się to osiągnąć do 2050 roku.