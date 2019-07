Niższe ceny energii? Ostatni moment na złożenie oświadczenia

Do 27 lipca przedsiębiorcy mają czas na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Pozwoli ono na utrzymanie zamrożonych cen energii i utrzymanie ich na poziomie z końca czerwca 2018 roku. Resort finansów informuje jednak, że ze względu na to, że termin składania wniosków przypada na sobotę, oświadczenia przyjmowane będą do 29 lipca. Liczyć się będzie data stempla pocztowego.

Termin przedłużony

„Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Oświadczenia należy składać do poniedziałku (29.07). Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27.07), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu Cywilnego)”. – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

Kończy się czas na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. To szansa dla przedsiębiorców, aby ceny energii pozostały na poziomie z końca czerwca 2018 roku. Ustawa obejmuje mikro- i małe firmy, niektóre jednostki administracji publicznej np. szpitale i jednostki sektora finansów publicznych.

Wzór oświadczenia, które należy złożyć do 27 lipca można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów.