Rekordowy kredyt na farmy słoneczne w Polsce. mBank wyłożył 90 mln zł

mBank poinformował o zawarciu rekordowej umowy finansowania na budowę farm fotowoltaicznych. Najwyższe w Polsce finansowanie otrzymała firma R.Power, która wybuduje 34 elektrownie słoneczne o mocy 33 MW. – informuje „Puls Biznesu”. Transakcja, którą zawarła Grupa R.Power i mBank opiewa na 90 mln złotych. Dotychczasowy rekord należał również do mBanku. W 2017 roku udzielił on spółce z portfela Enterpise Investors finansowania na budowę 10 farm słonecznych.

mBank finansuje OZE

– To nasza druga duża transakcja w sektorze słonecznym. W tej chwili analizujemy jeszcze dwa znaczące projekty fotowoltaiczne – mówi Pulsowi Biznesu Michał Popiołek, dyrektor zarządzający ds. bankowości mobilnej i inwestycyjnej w mBanku.

Opisywana inwestycja jest częścią większej strategii banku. W grudniu 2018 roku ogłosił on, że zamierza przeznaczyć na finansowanie projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii 500 mln złotych. W czerwcu 2019 r. zwiększył tę pulę o kolejne 500 mln. Miliard złotych ma zasilić projekty budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Do wyraźny impuls dla przedsiębiorstw zainteresowanych budową ekologicznej infrastruktury energetycznej na terenie Polski.

Pozytywny sygnał wysyłają nie tylko banki, ale także polski rząd, który zrozumiał, że musi przyspieszyć działania, jeśli chce zdążyć z osiągnięciem planowanego do 2020 roku 15-procentowego celu OZE, który został nałożony na państwa Unii Europejskiej.

Gwałtowny rozwój rynku

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, łączna moc instalacji słonecznych przyłączonych do krajowego systemu 1 sierpnia 2019 roku wyniosła 882,6 MW. Stanowi to wzrost o niemal 150 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Sektor energetyki odnawialnej to jeden z najszybciej rozwijających się obecnie sektorów OZE w Polsce i na świecie - informował w czerwcu Instytut Energetyki Odnawialnej.

