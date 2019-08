„Kamień milowy na drodze do Baltic Pipe”. Polsko-amerykański kontrakt na pół miliarda złotych

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podkreśliła przy tej okazji, że celem Stanów Zjednoczonych jest zagwarantowanie Polsce bezpieczeństwa energetycznego.

– To jest historyczne partnerstwo pomiędzy prywatnym sektorem amerykańskim i polskim rządem. Jesteśmy tutaj wszyscy razem z jednego wspólnego powodu, aby chronić polskie bezpieczeństwo energetyczne. Stany Zjednoczone i Polska są zaangażowane na rzecz realizacji strategicznych celów, które prowadzą do wspólnego osiągnięcia bezpieczeństwa i sukcesu, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor gazu ziemnego, a tu podpisaliśmy już trzy porozumienia – powiedziała ambasador Mosbacher.

– To jest rzeczywisty kamień milowy na drodze do zbudowania Baltic Pipe. Wydaje się, że ten kontrakt to jest nie tylko istotna rzecz dla budowy Baltic Pipe, to jest istotne dla rozwijających się stosunków polsko-amerykańskich. To jest istotne dla tej współpracy w dziedzinie energii i bezpieczeństwa energetycznego, którą mamy miedzy Stanami Zjednoczonymi a Polską – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

