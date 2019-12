Wiadomo, z kim Polacy zagrają przed Euro. Czekają nas cztery mecze sparingowe

Formę biało-czerwonych przed Euro 2020 sprawdzą reprezentacje Finlandii, Ukrainy, Rosji oraz Islandii. Pierwsze ze spotkań zaplanowano na 27 marca. Cztery dni później zmierzymy się z naszymi wschodnimi sąsiadami. Z Rosją podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają 2 czerwca, a ostatni sparing odbędzie się tydzień później, czyli dokładnie na sześć dni przed pierwszym meczem Polaków na mistrzostwach Europy.

PZPN poinformował, że wszystkie spotkania towarzyskie odbędą się w Polsce, a dokładne lokalizacje zostaną wkrótce podane. Chociaż Robert Lewandowski i spółka nie zmierzą się z topowymi europejskimi kadrami, to jednak przyjdzie nam zagrać z drużynami, które – podobnie jak Polska, zapewniły sobie awans na turniej. Taką przepustkę uzyskały Finlandia, Rosja i Ukraina, a Islandia weźmie jeszcze udział w barażach.

Grupy Euro 2020

Losowanie grup na Mistrzostwa Europy odbyło się w sobotę 30 listopada w Bukareszcie. Polska reprezentacja trafiła do grupy E, w której zmierzy się z Hiszpanią i Szwecją oraz ze zwycięzcą baraży B, w których o awans będą walczyć Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja i Irlandia. Pierwszy mecz zagramy 15 czerwca w Dublinie ze zwycięzcą barażu B. Potem czekają nas mecze z Hiszpanią 20 czerwca w Bilbao i ze Szwecją 24 czerwca w Dublinie.

Grupa A (Baku i Rzym)

Turcja

Włochy

Walia

Szwajcaria

Grupa B (Kopenhaga i Sankt Petersburg)

Dania

Finlandia

Belgia

Rosja

Grupa C (Amsterdam i Bukareszt)

Holandia

Ukraina

Austria

zwycięzca baraży D

Grupa D (Glasgow i Londyn)

Anglia

Chorwacja

zwycięzca baraży C (Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia)

Czechy

Grupa E (Bilbao i Dublin)

Hiszpania

Szwecja

Polska

zwycięzca baraży B (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia)

Grupa F (Budapeszt i Monachium)

zwycięzca baraży A (Islandia, Rumunia, Bułgaria lub Węgry)

Portugalia

Francja

Niemcy

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

UEFA Euro 2020 będzie wyjątkowym turniejem. Potrwa od 12 czerwca do 12 lipca 2020 roku. Z okazji 60. Rocznicy mistrzostw odbędą się one w 12 miastach-gospodarzach w 12 różnych państwach. Będą to Kopenhaga (stadion Parken), Amsterdam (Johan Cruyff ArenA), Bukareszt (Stadionul National), Dublin (Aviva Stadium), Bilbao (San Mames), Budapeszt (Puskas Arena), Glasgow (Hampden Park), Monachium (Allianz Arena), Baku (Stadion Olimpijski), Petersburg (Stadion Kriestowskij), Rzym (Stadio Olimpico) oraz Londyn (Wembley).

Czytaj także:

Mateusz Morawiecki odwołany ze stanowiska ministra sportu. Kto go zastąpił?