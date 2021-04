Polacy jednak nie zagrają w Dublinie? Zamieszanie wokół meczów na Euro

Polacy zmierzą się w fazie grupowej Euro ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją, a pierwsze i trzecie spotkanie rozegrać mieli w Dublinie. Już od kilku dni media podawały jednak, że te plany zostaną prawdopodobnie zrewidowane ze względu na restrykcje obowiązujące w Irlandii. Potwierdza to komunikat wydany w środę 7 kwietnia przez Irlandzki Związek Piłki Nożnej (FAI).

Dublin nie wpuści fanów na trybuny

Jak czytamy w oświadczeniu, irlandzka federacja poinformowała dzisiaj UEFA, że z powodu panującej epidemii nie jest w stanie umożliwić kibicom wejście na trybuny podczas meczów na mistrzostwach Europy. Autorzy komunikatu dodali, że taka decyzja została skonsultowana z rządem, a sprawa ma być dalej na bieżąco analizowana.

Prezes FAI Jonathan Hill przekazał z kolei, że obecnie federacja czeka na odpowiedź od UEFA. Ta ma nadejść po rozpatrzeniu zgłoszeń wysyłanych przez wszystkich 12 miast-gospodarzy zaangażowanych w organizację turnieju.

Mecze na Euro tylko z udziałem kibiców?

Przypomnijmy, miasta będące gospodarzami Euro miały czas właśnie do 7 kwietnia, by przedstawić plan dotyczący udziału kibiców na stadionach. Następnie 19 kwietnia komitet wykonawczy UEFA zorganizuje spotkanie, podczas którego zapadną ostateczne decyzje co do listy stadionów, na których zmierzą się najlepsze reprezentacje Starego Kontynentu.

Już wcześniej prezydent UEFA Aleksander Ceferin poinformował, że miasta, które nie będą w stanie zagwarantować, że fani pojawią się na trybunach, mogą zostać pozbawione praw do organizacji turnieju. Szef UEFA jednoznacznie podkreślił, że obecnie nie jest rozważany scenariusz, by któreś ze spotkań zostało rozegrane bez udziału publiczności.

Mistrzostwa Europy. Kiedy odbędzie się turniej?

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 11 lipca. Reprezentacja Polski zagra w grupie E, gdzie zmierzy się kolejno ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Ciekawie zapowiada się również rywalizacja w grupie F, którą nazwano „grupą śmierci”. Tam o awans do 1/8 finału turnieju powalczą zespoły Węgier, Portugalii, Francji i Niemiec.

