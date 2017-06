Dramat młodego piłkarza. U zawodnika zdiagnozowano chorobę nowotworową

Piłkarz Athletic Bilbao Yeray Alvarez wyjechał ze zgrupowania hiszpańskiej kadry, która przygotowuje się do Euro U-21. Wyniki rutynowych badań przeprowadzonych u zawodników, którzy mieli wystąpić na Mistrzostwach Europy okazały się fatalne dla młodego piłkarza, ponieważ okazało się, że ma on poworót choroby nowotworowej. Już pod koniec 2016 roku zawodnik klubu z Bilbao zmagał się chorobą nowotworową jąder. Dzięki szybkiej diagnozie i leczeniu, sportowcowi udało się wrócić na boisko i dokończyć sezon, który miał zakończyć występem na młodzieżowym Euro.Tak się jednak nie stanie.

Przedstawiciele Athletic Bilbao poinformowali w oświadczeniu, że zawodnik opuścił zgrupowanie hiszpańskiej kadry i wrócił do domu. 21-latka czeka chemioterapia, która ma na celu uratowanie jego zdrowia i życia. Według wstępnej diagnozy lekarzy, leczenie Alvareza potrwa około trzech miesięcy. „Spokojnie, wygram tę walkę z pomocą ludzi, którzy mnie wspierają. Jeśli muszę znowu go pokonać, zrobię to i podniosę się z tego nawet tysiąc razy” – napisał młody piłkarz na swoim profilu na Facebooku. Trener Athletic Bilbao Jose Angel Ziganda podkreślił z kolei, że trzyma kciuki za powodzenie leczenia swojego zawodnika. Szkoleniowiec zaznaczył, że wraz z pozostałymi zawodnikami będą czekali na powrót Alvareza.