Kto zostanie gwiazdą Euro U-21? Tak wyglądają kadry zespołów, które przyjechały do Polski

Polska (Grupa A)

Kadra reprezentacji Polski: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Maksymilian Stryjek, Jakub Wrąbel Obrońcy: Jan Bednarek, Krystian Bielik, Paweł Dawidowicz, Jarosław Jach, Paweł Jaroszyński, Tomasz Kędziora, Igor Łasicki, Przemysław Szymiński Pomocnicy: Adam Buksa, Przemysław Frankowski, Bartosz Kapustka, Jarosław Kubicki, Karol Linetty, Patryk Lipski, Łukasz Moneta, Radosław Murawski Napastnicy: Dawid Kownacki, Jarosław Niezgoda, Krzysztof Piątek, Mariusz Stępiński Trener: Marcin Dorna



Słowacja (Grupa A)

Kadra Słowacji na Euro U-21: Bramkarze: Adrián Chovan (AS Trenčín), Marek Rodák (FC Fulham), Adam Jakubech (Spartak Trnava) Obrońcy: Branislav Niňaj (K.S.C Lokeren), Milan Škriniar (UC Sampdoria) Martin Valjent (Ternana Calcio), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Lubomir Šatka (Dunajská Streda), Róbert Mazáň (MŠK Žilina), Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Denis Vavro (MŠK Žilina) Pomocnicy: Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland), Jaroslav Mihalík (MKS Cracovia), Martin Chrien (MFK Ružomberok), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Nikolas Špalek (MŠK Žilina), Lukáš Haraslín (Lechia Gdańsk), Miroslav Kačer (MŠK Žilina), Matúš Bero (Trabzonspor), Lászlo Bénes (Borusia Mönchengladbach) Napastnicy: Tomáš Vestenický (MKS Cracovia), Adam Zreľák (FK Jablonec), Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda) Trener: Pavel Hapal



Szwecja (Grupa A)

Kadra Szwecji na Euro U-21: Bramkarze: Tim Erlandsson (Athletic Eskilstuna), Anton Cajtoft (Jönköping Södra IF), Pontus Dahlberg (IFK Göteborg) Obrońcy: Linus Wahlqvist (IFK Norrköping FK), Jacob Une Larsson (Djurgårdens Elitfotboll AB) Joakim Nilsson (IF Elfsborg), Isak Ssewankambo (Molde FK), Filip Dagerstål (IFK Norrköping FK), Franz Brorsson (Malmo FF), Egzon Binaku (BK Hacken) Pomocnicy: Adam Lundqvist (IF Elfsborg), Simon Tibbling (FC Groningen), Alexander Fransson (FC Basel), Kristoffer Olsson (AIK Football AB), Muamer Tankovic (AZ Alkmaar), Melker Hallberg (Kalmar FF), Kerim Mrabti (Djurgårdens Elitfotboll AB), Niclas Eliasson (IFK Norrköping FK), Amin Affane (AIK Fotboll AB) Napastnicy: Carlos Strandberg (KVC Westerlo), Gustav Engvall (Djurgårdens Elitfotboll AB) Pawel Cibicki (Malmö FF), Joel Asoro (Sunderland AFC) Trener: Håkan Ericson



Anglia (Grupa A)

Kadra Anglii na Euro U-21: Bramkarze: Angus Gunn (Manchester City), Jonathan Mitchell (Derby County), Jordan Pickford (Sunderland) Obrońcy: Calum Chambers (Arsenal), Ben Chilwell (Leicester City), Kortney Hause (Wolverhampton Wanderers), Rob Holding (Arsenal), Mason Holgate (Everton), Dominic Iorfa (Wolverhampton Wanderers), Alfie Mawson (Swansea City), Jack Stephens (Southampton), Matt Targett (Southampton) Pomocnicy: Lewis Baker (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Chelsea), Jack Grealis (Aston Villa), Will Hughes (Derby County), John Swift (Reading), James Ward-Prowse (Southampton) Napastnicy: Tammy Abraham (Chelsea), Demarai Gray (Leicester City), Jacob Murphy (Norwich City), Nathan Redmond (Southampton), Cauley Woodrow (Fulham) Trener: Adrian Boothroyd



Portugalia (Grupa B)

Kadra Portugalii na Euro U-21: Bramkarze: Bruno Varela (Vitoria Setubal), Miguel Silva (Vitoria Guimaraes), Joel Pereira (Manchester United) Obrońcy: Joao Cancelo (Valencia CF), Edgar Ie (CF Belenenses), Tobias Figueiredo (CD Nacional) Ruben Semedo (Sporting CP), Pedro Rebocho (Moreirense), Fernando Fonseca (FC Porto) Pomocnicy: Ruben Neves (FC Porto), Daniel Podence (Sporting CP), Francisco Geraldes (Sporting CP), Bruno Fernandes (UC Sampdoria), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Renato Sanches (Bayern Monachium), Francisco Ramos (FC Porto), Bruma (Galatasaray), Joao Carvalho (Vitória Setúbal FC) Napastnicy: Goncalo Paciencia (Rio Ave FC), Iuri Medeiros (Boavista FC), Goncalo Guedes (FC Paris Saint-Germain), Diogo Jota (FC Porto), Ricardo Horta (SC Braga) Trener: Rui Jorge



Serbia (Grupa B)

Kadra Serbii na Euro U-21 Bramkarze: Filip Manojlović (Crvena Zvezda), Djordje Nikolić (FC Basel 1893), Vanja Milinković-Savić (Lechia Gdańsk) Obrońcy: Milan Gajić (Girondins Bordeaux), Nemanja Antonov (Grasshoppers), Nikola Milenkovic (Partizan), Milos Veljković (Werder Brema), Radovan Pankov (FC Ural), Miroslav Bogosavac (FK Cukaricki), Vukasin Jovanović (Girondins Bordeaux), Aleksandar Filipović (FK Vozdovac) Pomocnicy: Nemanja Maksimović (FC Astana), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Marko Grujić (Liverpool), Andrija Zivković (Benfica), Dejan Meleg (FK Vojvodina), Sasa Lukić (Torino), Mihailo Ristić (Crvena Zvezda), Srdan Plavsić (Crvena Zvezda) Napastnicy: Ognjen Ożegović (FK Cukaricki), Uros Djurdjević (Partizan), Aleksandar Cavrić (Slovan Bratysława), Nemanja Radonjic (FK Cukaricki) Trener: Nenad Lalatović



Hiszpania (Grupa B)

Kadra Hiszpanii na Euro U-21: Bramkarze: Kepa Arrizabalaga Revuelta (Athletic Club), Rubén Blanco Veiga (RC Celta de Vigo), Pau López Sabata (Tottenham Hotspur) Obrońcy: Héctor Bellerín Moruno (Arsenal FC), José Luis Gayà Peña (Valencia CF), Jorge Meré Pérez (R. Sporting de Gijón SAD), Jesús Vallejo Lázaro (Eintracht Frankfurt), Álvaro Odriozola Arzallus (Real Sociedad de Fútbol), Jonathan Castro Otto „Jonny” (RC Celta de Vigo), Alejandro Grimaldo García (SL Benfica), Diego Gonzalez (Sevilla Atletico) Pomocnicy: Daniel Ceballos Fernández (Real Betis), Gerard Deulofeu Lázaro (AC Milan), Saúl Ñíguez Esclápez (Club Atlético de Madrid), Denis Suárez Fernández (FC Barcelona), Marco Asensio Willemsem (Real Madrid), Mikel Merino Zazón (Borussia Dortmund), Mikel Oyarzabal Ugarte (Real Sociedad de Fútbol), Carlos Soler Barragán (Valencia CF), Marcos Llorente Moreno (Deportivo Alavés) Napastnicy: Borja Mayoral Moya (VFL Wolfsburg), Sandro Ramírez Castillo (Málaga CF), Iñaki Williams Arthuer (Athletic Club) Trener: Albert Celades



Macedonia (Grupa B)

Kadra Macedonii na Euro U-21: Bramkarze: Igor Aleksovski (Vardar Skopje), Damjan Siskovski (Rabotnicki Skopje), Filip Ilic (Gandzasar Kapan) Obrońcy: Jovan Popzlatanov (Pelister Bitola), Visar Musliu (Renova Dzepciste), Gjoko Zajkov (RSC Charleroi), Aleksa Amanovic (FK Javor-Matis Ivanjica), Darko Velkoski (Vardar Skopje), Egzon Bejtulai (Shkendija Tetovo), Besir Demiri (Vardar Skopje), Mevlan Murati (Shkendija Tetovo) Pomocnicy: Elijf Elmas (Rabotnicki Skopje), Enis Bardi (Újpest FC), Boban Nikolov (Vardar Skopje), David Babunski (Yokohama F. Marinos), Daniel Avramovski (NK Olimpija Ljubljana), Kire Markoski (Rabotnicki Skopje), Tihomir Kostadinov (FC Zlate Moravce), Nikola Gjorgjev (Grasshopper Club Zurych) Napastnicy: Marjan Radeski (Shkendija Tetovo), Petar Petkovski (Vardar Skopje), Viktor Angelov (Újpest FC), Filip Pivkovski (Landskrona BoIS) Trener: Blagoja Milevski



Niemcy (Grupa C)

Kadra Niemiec na Euro U-21: Bramkarze: Marvin Schwabe (SG Dynamo Dresden), Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern), Odisseas Vlachodimos (Panathinaikos Ateny) Obrońcy: Jeremy Toljan (TSG 1899 Hoffenheim), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Niklas Stark (Hertha BSC), Gideon Jung (Hamburger SV), Lukas Klunter (1. FC Koeln), Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg), Thilo Kehrer (FC Schalke 04) Pomocnicy: Max Meyer (FC Schalke 04), Mahmoud Dahoud (Borussia Moenchengladbach), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Serge Gnabry (Werder Brema), Mitchell Weiser (Hertha BSC), Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim), Levin Oztunali (1. FSV Mainz), Dominik Kohr (FC Augsburg) Napastnicy: Davie Selke (RB Lipsk), Felix Platte (SV Darmstadt 98), Janik Haberer (SC Freiburg), Maximilian Philipp (SC Freiburg) Trener: Stefan Kuntz



Czechy (Grupa C)

Kadra Czech na Euro U-21: Bramkarze: Luděk Vejmola (FK Mladá Boleslav), Lukáš Zima (FC Janov), Patrik Macej (MFK Zemplín Michalovce) Obrońcy: Stefan Simič (Royal Excel Mouscron), Aleš Matějů (FC Viktoria Plzeň), Michael Lüftner (SK Slavia Praga), Patrizio Stronati (FK Mladá Boleslav), Milan Havel (Bohemians Praga 1905), Daniel Holzer (AC Sparta Praga), Filip Kaša (MŠK Žilina) Pomocnicy: Michal Sáček (AC Sparta Praga), Tomáš Souček (FC Slovan Liberec), Antonín Barák (SK Slavia Praga), Michal Trávník (FK Jablonec), Jakub Jankto (Udinese Calcio), Michal Hubínek (Bohemians Praga 1905), Jakub Nečas (FK Mladá Boleslav), Václav Černý (Ajax Amsterdam), Petr Ševčík (FC Slovan Liberec), Martin Hašek (Bohemians Praga 1905) Napastnicy: Lukáš Juliš (AC Sparta Praga), Tomáš Chorý (SK Sigma Olomouc), Patrik Schick (US Sampdoria Janov) Trener: Vitezslav Lavicka



Dania (Grupa C)

Kadra Danii na Euro U-21: Bramkarze: Jeppe Hojberg (Esbjerg), Thomas Hagelskjaer (04.02.1995, Aarhus GF), Daniel Iversen (Leicester City F.C.) Obrońcy: Frederik Holst (Broendby), Andreas Maxso (FC Nordsjaelland), Patrick Banggaard (Darmstadt), Jakob Blabjerg (Aalborg), Rasmus Nissen Kristensen (FC Midtjylland), Joachim Andersen (Twente), Mads Mini Pedersen (FC Nordsjaelland), Jacob Rasmussen (Rosenborg BK) Pomocnicy: Christian Norgaard (Broendby), Andrew Hjulsager (Celta Vigo), Lasse Vigen Christensen (Fulham), Casper Nielsen (Odense Boldklub), Mathias Jensen (FC Nordsjaelland), Emiliano Marcondes (FC Nordsjaelland), Frederik Borsting (Aalborg), Mikkel Duelund (FC Midtjylland) Napastnicy: Marcus Ingvartsen (FC Nordsjaelland), Lucas Andersen (Grasshopper Club Zurych), Kenneth Zohore (Cardiff), Kasper Junker (Aarhus GF) Trener: Niels Frederiksen



Włochy (Grupa C)

Kadra Włoch na Euro U-21: Bramkarze: Alessio Cragno (Benevento), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese) Obrońcy: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Verona), Nicola Murru (Cagliari), Daniele Rugani (Juventus) Pomocnicy: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo) Napastnicy: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta) Trener: Luigi Di Biagio



W turnieju Euro U-21, który odbędzie się w sześciu polskich miastach (Lublin, Kraków, Gdynia, Tychy, Bydgoszcz, Kielce), weźmie udział 12 drużyn. Obok 11 ekip, które przeszły eliminacje, w mistrzostwach zagra też gospodarz, czyli reprezentacja Polski, prowadzona przez trenera Marcina Dornę.





Reprezentacje podzielono na trzy grupy, z których każda składa się z czterech zespołów. Do fazy pucharowej turnieju, czyli w tym przypadku półfinałów, awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Finał mistrzostw Europy UEFA EURO U21 odbędzie się 30 czerwca 2017 roku w Krakowie na stadionie przy ulicy Kałuży 1.





W przypadku ekip, które zajmą w swoich grupach drugie miejsce, o awansie do półfinału Euro U-21 decydować będą kolejno: punkty, różnica goli strzelonych i straconych, liczba goli strzelonych, zestawienie Fair Play, pozycja w rankingu UEFA Under-21.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek UEFA EURO U21 pary półfinałowe zostaną utworzone według poniższego klucza:

PÓŁFINAŁ 1: zwycięzca A vs druga drużyna B/C lub zwycięzca C

PÓŁFINAŁ 2: zwycięzca B vs druga drużyna A lub zwycięzca C