Euro U-21 2017: Polacy już w Lublinie. Zobacz zdjęcia z treningów przed meczem ze Słowacją

Reprezentacja Polski U-21 przyjechała do Lublina w środę, a po południu odbyła swój pierwszy trening. Wcześniej zespół trenera Marcina Dorny przebywał na zgrupowaniu w Arłamowie, które zachwalał bramkarz Bartłomiej Drągowski. – Świetne jedzenie, cisza spokój, rewelacyjne boisko. Naprawdę wszystko jest na najwyższym poziomie, żeby w spokoju przygotować do mistrzostw. Nie wiem, czy dałoby się znaleźć lepsze miejsce – mówił.





Na dwa dni przed meczem ze Słowacją Polacy przyjechali do Lublina, gdzie odbywają ostatnie treningi przed pierwszym starciem na Euro U-21 2017. W środę Biało-Czerwoni trenowali na bocznym boisku Areny Lublin. Na co dzień bez problemu można podglądać, kto przebywa na murawie w okolicy stadionu, ale na czas Euro U-21 plac gry dostosowano do potrzeb polskiej kadry. Na zdjęciach, które można znaleźć w mediach społecznościowych widać, że boisko bardzo dokładnie zasłonięto, aby podopieczni trenera Dorny mieli jak najlepsze warunki do trenowania.





Mecz Polska - Słowacja w piątek o 20:45 na Arenie Lublin. Relację NA ŻYWO z tego spotkania przeprowadzi Wprost.pl.