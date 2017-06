Euro U-21 2017. NA ŻYWO: Polska - Słowacja

– Czujemy się podekscytowani tym, na co długo czekaliśmy. Nadchodzi moment wyzwania – mówił przed meczem ze Słowacją trener Marcin Dorna. Euro U-21 2017 to dla Biało-Czerwonych nie tylko okazja do pokazania swoich możliwości, ale również weryfikacja rzeczywistej siły zespołu U-21. – Nie będziemy składać żadnych deklaracji – stwierdził szkoleniowiec. Polska i Słowacja znalazły się w grupie A, do której trafiła również Szwecja i Anglia. Drużyna Marcina Dorny nie trafiła najgorzej, wystarczy spojrzeć na grupę C (Niemcy, Czechy, Dania, Włochy). – W turnieju bierze udział 12 fantastycznych zespołów i wielu znakomitych piłkarzy. Stawka jest bardzo wyrównana – przekonywał szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Przed Euro U-21 sporo miejsca zajęła dyskusja na temat Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego, którzy ostatecznie nie mogli znaleźć się w kadrze na mistrzostwa Europy rozgrywane w Polsce. Powód? Przedstawiciele SSC Napoli, w którego barwach grają Milik i Zieliński poinformowali, że nie wyrażają zgody na udział ich piłkarzy w turnieju. Włoski klub wysłał w tej sprawie pismo do PZPN. Przedstawiciele Napoli argumentowali, że w ostatnim sezonie ich zespół rozegrał ponad 50 oficjalnych spotkań, a nowy sezon zacznie się dla nich 30 czerwca, na obozie przygotowawczym.„ME U-21 nie są częścią Międzynarodowego Kalendarza rozgrywek FIFA, a kluby nie są zobowiązane do zwalniania piłkarzy na te rozgrywki. My nie możemy sobie pozwolić na to, by piłkarze wrócili do nas w drugiej połowie lipca” – podkreślono.

Brak Milika i Zielińskiego to bez wątpienia ogromne osłabienie zespołu Dorny, ale szkoleniowiec i tak ma spory wybór, jeśli chodzi o siłę ofensywną zespołu. W kadrze na Euro U-21 znaleźli się Mariusz Stępiński, Karol Linetty i Bartosz Kapustka. Na nich rok temu postawił selekcjoner Adam Nawałka na Euro 2016. Kapustka swoją grą szybko przekonał wszystkich, że nie bez powodu trener dał mu szansę. Głównie dzięki dobrym występom na turnieju we Francji trafił z Cracovii do Leicester City. Linetty staje się coraz mocniejszym punktem w zespole Nawałki. Gracz Sampdorii 10 czerwca wystąpił od pierwszej minuty przeciwko Rumunii w meczu eliminacji do mistrzostw świata w Rosji. Później od razu udał się do Arłamowa na zgrupowanie kadry U-21. Linetty, mimo że wywalczył sobie już miejsce w pierwszej reprezentacji, od dłuższego czasu deklarował, że chce wystąpić na Mistrzostwach Europy U-21 i jest do dyspozycji trenera.

Na jaką wyjściową jedenastkę zdecyduje się trener Dorna? Tu raczej wszystko jest już jasne i nie powinno być zaskoczeń. Między słupkami stanie Jakub Wrąbel, a linię defensywy stworzą Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jarosław Jach i Paweł Jaroszyński. W pomocy zobaczymy Bartosza Kapustkę, Pawła Dawidowicza, Karola Linettego, Krzysztofa Piątka i Przemysława Frankowskiego. Na szpicy wystąpi Mariusz Stępiński. O występie ze Słowacją zapomnieć może Dawid Kownacki. Napastnik Lecha Poznań musi pauzować przez dwie żółte kartki z meczu eliminacji Euro U-19 z Holandią.

Arena Lublin to stadion, który reprezentacja U-21 zdążyła już wcześniej dobrze poznać. 6 września 2016 r. podopieczni Dorny zremisowali na nim z Węgrami 1:1 w meczu towarzyskim. Dla Pawła Jaroszyńskiego mecze na Lubelszczyźnie są dosłownie powrotem do domu. 22-latek urodził się w Lublinie, a swoją karierę zaczynał w Górniku Łęczna. Również Jan Bednarek jeszcze niedawno reprezentował barwy łęczyńskiego klubu, który w tym sezonie spadł z Ekstraklasy.

Po starciu Polaków ze Słowacją, na ciąg dalszy rywalizacji w grupie A trzeba będzie poczekać do 19 czerwca. Wtedy Biało-Czerwoni zagrają w Lublinie ze Szwecją, a Słowacja w Kielcach będzie rywalizować z Anglią.

Początek meczu Polska - Słowacja w ramach Euro U-21 o 20:45. Relację NA ŻYWO przeprowadzi Wprost.pl.