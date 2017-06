Krystian Bielik skrytykował trenera i wywołał burzę. Teraz przeprasza za swoje słowa

Polska przegrała ze Słowacją w pierwszym meczu Euro U-21 na Arenie Lublin. Po spotkaniu nie zabrakło gorzkich słów. Największym echem odbiła się wypowiedź Krystiana Bielika, który stwierdził, że w sobotnim spotkaniu „zabrakło nam jaj”. Bielik zdecydował się również skrytykować treningi reprezentacji do lat 21. Po jego słowach wybuchła gorąca dyskusja, czy piłkarz powinien w ten sposób oceniać pracę trenera Marcina Dorny. W sobotę wieczorem 19-latek wydał oświadczenie, które opublikowano na stronie laczynaspilka.pl.

„Przepraszam za wczorajsze słowa, które wypowiedziałem pod wpływem meczowych emocji. Szanuję trenera, cały sztab szkoleniowy, a moja ocena była krzywdząca i niefortunna. Popełniłem błąd, za który jeszcze raz przepraszam. Sprawa została już wyjaśniona wewnątrz drużyny i jest zamknięta. Od teraz skupiamy się wyłącznie na jak najlepszym przygotowaniu się do drugiego meczu mistrzostw Europy ze Szwecją. To jest dla nas najważniejsze”.

„Zabrakło nam jaj”

Po pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy U-21 Bielik, który cały mecz spędził na ławce rezerwowych opowiadał, czego zabrakło w starciu ze Słowacją. – Zdecydowania, pazerności, chęci zwycięstwa – wymieniał 19-latek. –Dostajemy bramkę na 2:1 i było tak, jakbyśmy wymienili butlę z tlenem, od razu każdy chce grać. Dlaczego budzimy się dopiero po stracie bramki? – dodał.

Bielik zdecydował się również skrytykować treningi reprezentacji do lat 21. – Najgorsze jest to, że moim zdaniem my gramy tak, jak trenujemy. Te treningi nie były na najlepszym poziomie. Mamy łatwe rozegranie bez przeciwnika, słabe tempo i to samo jest później w meczu – oznajmił w rozmowie z dziennikarzami. – Trzeba do następnego meczu podejść z takim jajem. Teraz trochę zabrakło nam jaj. Mam nadzieję, że wyjdziemy na Szwecję i pokażemy, że mamy jaja, zagramy na wysokim poziomie i zgarniemy trzy punkty – podkreślił Bielik.

Reprezentacja Polski ze Szwecją zmierzy się 19 czerwca o 20:45 w Lublinie.