Euro U-21: Grała „grupa śmierci”! Cudowny gol w meczu Włochów

Grupa C, w której rywalizują ze sobą Niemcy, Czechy, Dania i Włochy, nie bez powodu nazywana jest „grupą śmierci” Euro U-21. Niemcy i Włosi są uznawani za faworytów całego turnieju, z kolei Czesi i Duńczycy to zespoły, które są w stanie pokrzyżować plany najlepszym.

Bez większych problemów swój pierwszy mecz na młodzieżowych Mistrzostwach Europy wygrali Niemcy, którzy w Tychach pokonali reprezentację Czech 2:0. Ten mecz przyciągnął na trybuny ponad 14 tys. widzów.

Wynik spotkania otworzył w 44. minucie Max Meyer. Gracz FC Schalke 04 po podaniu od Mitchella Weisera uderzył z okolicy 11 metra i piłka wpadła do siatki. Kropkę nad „i” zespół prowadzony przez Stefana Kuntza postawił zaraz po przerwie. Serge Gnabry wykorzystał dobry przerzut, którym popisał się Maximilian Arnold i dopełnił formalności z bliskiej odległości. W samej końcówce meczu rzutu karnego nie wykorzystał Davie Selke. Czesi w starciu z Niemcami też mieli swoje okazje, ale na bakier ze skutecznością w Tychach był Patrik Schick.

Gol z przewrotki ozdobą meczu

Włosi może nie zachwycili w starciu z Danią, ale zapisali na swoim koncie trzy punkty. W Krakowie od pierwszej minuty zagrali wysokim pressingiem, a później przeszli do ataku pozycyjnego. Po kilku dniach Euro U-21 przyzwyczailiśmy się do efektownych goli i Włosi postanowili podtrzymać tradycję. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis, ale kilka minut po zmianie stron wynik spotkania otworzył Lorenzo Pellegrini. Pomocnik US Sassuolo pięknie złożył się do przewrotki i wpakował piłkę do siatki. Duńczycy po stracie gola bali się zagrać bardziej ofensywnie, a kiedy już wyszli do przodu w ich akcjach brakowało jakości.

Ostatnie minuty należały do reprezentacji Włoch. Przypomniał o sobie Andrea Petagna, który najpierw posłał piłkę obok słupka, a w kolejnej akcji nie pomylił się i trafił już do siatki. Zawodnik Atalanty Bergamo wykorzystał dogranie z lewego skrzydła, którym popisał się Federico Chiesa. Do końcowego gwizdka nic się już nie zmieniło. Włosi pokonali Danię 2:0.





Poniedziałek z Biało-Czerwonymi

W poniedziałek, 19 czerwca rywalizacja na Euro U-21 wraca do grupy A. O godz. 18:00 w Kielcach rozpocznie się mecz Słowacja - Anglia. O 20:45 swój bój o życie rozpoczną Polacy, którzy po porażce w meczu otwarcia ze Słowacją muszą wygrać ze Szwecją, aby liczyć się jeszcze w turnieju. Biało-Czerwoni znowu zagrają na Arenie Lublin, gdzie w spotkaniu otwierającym Mistrzostwa Europy U-21 na trybunach zasiadł komplet widzów. Wprost.pl przeprowadzi relację NA ŻYWO ze starcia Polaków ze Szwedami.