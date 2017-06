Chciwość nie popłaca. „Dollaruma” obrzucony fałszywymi banknotami na meczu młodzieżówki

Historia 18-latka to dosłowny przykład na to, że „chciwość nie popłaca”. Gianluigi Donnarumma, bramkarz AC Milan, wychowanek tego klubu, w ostatnim czasie rozwścieczył kibiców. Nastolatek – choć występujący już w najwyższej klasie rozgrywkowej – zdecydował o tym, że nie przedłuży kontraktu ze swoją drużyną, pomimo wcześniejszych zapewnień o wierności klubowym barwom (Donnarumma często dawał fotografować się np. całując klubowy herb).

Pojawiły się doniesienia, że młody Włoch miałby trafić do Realu Madryt, gdzie mógłby liczyć m.in. na większą pensję, i to dlatego nie chce parafować umowy z obecnym klubem. To zachowanie rozwścieczyło kibiców drużyny z Mediolanu, którzy „klubową” nienawiść przenieśli na stadiony EURO U-21 rozgrywającego się w Polsce.

Donnarumma wystąpił w meczu włoskiej młodzieżówki z Danią w Krakowie, ale ku jego nieszczęściu: za jedną z bramek znaleźli się kibice z Półwyspu Apenińskiego. W pewnym momencie – kibice najprawdopodobniej AC Milan, którzy przyjechali na EURO U-21 – w stronę nastolatka rzucono fałszywymi banknotami dolarowymi. To nawiązanie do określenia „Dollarumma”, jakie kierowane jest w stronę młodego bramkarza, a fałszywe dolarówki zasypały praktycznie całą „piątkę”.

Do akcji musieli wkroczyć chłopcy do podawania piłek, którzy uprzątnęli nieprawdziwe pieniądze.