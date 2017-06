U-21: Wielkie emocje w polskiej grupie! Anglicy zatrzymali Słowaków

Pierwszy strzał w meczu rozgrywanym w Kielcach oddali Anglicy w 11. minucie. Mason Holgate sprawił nawet trochę problemów słowackiemu golkiperowi, ale ostatecznie Adrian Chovan złapał piłkę. Tempo gry było dużo lepsze, niż w pierwszym meczu Euro U-21, w którym Anglia mierzyła się ze Szwecją, jednak brakowało skuteczności w kluczowych momentach.

W 23. minucie Słowacy objęli prowadzenie po stałym fragmencie gry. Albert Rusnák dośrodkowywał z rzutu rożnego, a Martin Chrien głową posłał piłkę w kierunku dalszego słupka. Bramkarz jedynie odprowadził futbolówkę wzrokiem. Anglicy po stracie gola podkręcili tempo i momentami dominowali na boisku. Podchodzili coraz bliżej szesnastki rywali, ale nie przynosiło to żadnych ciekawych sytuacji. Zaskoczyć bramkarza próbował John Swift, ale bez skutku. W doliczonym czasie pierwszej części spotkania wyrównać mógł James Ward-Prowse, jednak Chovan zdołał wybić piłkę na rzut rożny.

Na drugie 45 minut bardzo zmotywowani wyszli Anglicy i szybko naprawili to, co nie udało się przed przerwą. W 51. minucie na tablicy widniał już wynik 1:1. Alfie Mawson po błędzie bramkarza z kilku metrów posłał piłkę do siatki. Przy interwencji Chovan wypuścił futbolówkę z rąk, a dobrze ustawiony gracz Swansea nie miał problemu z dopełnieniem formalności. Po wyrównaniu podopieczni Aidego Boothroyda jeszcze przyspieszyli i poszli za ciosem. W 61. minucie było już 2:1 dla Anglików. Nathan Redmond dostał piłkę na lewej stronie, szybko zszedł do środka i mocno uderzył prawą nogą w kierunku lewego słupka. Futbolówka przeleciała jeszcze po rękawicy bramkarza, ale bez problemu wpadła do siatki.

Trener Pavel Hapal do 75. minuty wykorzystał trzy zmiany, ale niewiele to zmieniło w grze jego zespołu. Szwedzi wygrali ze Słowacją 2:1 i aktualnie mają na koncie 4 punkty w grupie A.

O 20:45 mecz Polska - Szwecja w Lublinie. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl.