RELACJA NA ŻYWO: Anglia - Polska

Mecz Polska - Szwecja U-21 w Lublinie dostarczył mnóstwo emocji. Biało-Czerwoni, podobnie jak w starciu ze Słowacją szybko objęli prowadzenie, ale po katastrofalnej końcówce pierwszej połowy przegrywali już 1:2. Gol Dawida Kownackiego z rzutu karnego w samej końcówce sprawił, że Polacy mogą mieć jeszcze nadzieję na awans.

Co musi się stać, żeby zespół Marcina Dorny zagrał w półfinale Euro U-21? Możliwe warianty już wcześniej dokładnie opisaliśmy na Wprost.pl.

Trener Marcin Dorna w poprzednim starciu zdecydował się na zmiany w swoim zespole. Za kontuzjowanego Bartosza Kapustkę do pierwszej jedenastki wskoczył Łukasz Moneta, który zapisał na swoim koncie bramkę. Ogromnym wzmocnieniem Biało-Czerwonych w meczu ze Szwecją był też powrót Dawida Kownackiego, który w spotkaniu ze Słowacją pauzował za kartki. Wyróżniającą się postacią na skrzydle był do tej pory Przemysław Frankowski. W meczach Euro U-21 wychodzi też doświadczenie Karola Linettego, który przecież jest już powoływany przez Adama Nawałkę i grał w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata z Rumunią. Świetną zmianę w drugim meczu Polaków na Mistrzostwach Europy U-21 dał Krzysztof Piątek. Można przypuszczać, że przeciwko Anglikom od pierwszej minuty zagra Jarosław Niezgoda za Mariusza Stępińskiego, który do tej pory był „pewniakiem”, ale przez słabą grę może wylądować na ławce rezerwowych.

Fala krytyki po dwóch meczach spadła na Pawła Dawidowicza, który w rozgrywanym w Polsce turnieju prezentuje się poniżej oczekiwań. Część komentatorów twierdzi, że z 22-latka zrobiono kozła ofiarnego, ale nie da się zaprzeczyć, że w dwóch meczach Euro U-21 pomocnik VfL Bochum był jednym z najsłabszych ogniw polskiej drużyny. Trzeba jednak spojrzeć na drużynę jako całość. Do tej pory brakowało komunikacji na boisku, panował chaos w obronie. Do tego akcje ofensywne były wyprowadzane za wolno. Te elementy na pewno są do poprawy przed kluczowym meczem w Kielcach.

Anglicy na Euro U-21 pokazali już, że potrafią odrabiać straty. Po bezbramkowym remisie ze Szwecją zespół Adriana Boothroyda pokonał Słowację 2:1, mimo że do przerwy przegrywał 0:1. W drugiej połowie słowacki bramkarz Adrián Chovan skapitulował dwa razy, a gole na swoim koncie zapisali Alfie Mawson i Nathan Redmond.

Mecz Anglia - Polska rozpocznie się w czwartek o 20:45. Relację NA ŻYWO przeprowadzi Wprost.pl.