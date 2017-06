Euro U-21: Ogromna sensacja w „grupie śmierci”! Włosi upokorzeni, a Niemcy zrobili swoje

Włosi są uznawani za faworytów rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Europy U-21, ale dla Czechów mecz w Tychach był niezwykle ważny. Musieli zgarnąć komplet punktów, aby w ostatniej serii spotkań w grupie C liczyć się w grze o awans. Początkowo akcja toczyła się w środkowej strefie boiska, ale z czasem nasi sąsiedzi zaczęli dochodzić do głosu. W 24. minucie dość niespodziewanie objęli prowadzenie. Michal Travnik płaskim strzałem pokonał włoskiego bramkarza. Do końca pierwszej połowy byliśmy świadkami wymiany ciosów. W 33. minucie dobrą próbę zaliczył Andrea Petagna, ale zabrakło trochę precyzji.

Po zmianie stron Czesi grali wysokim pressingiem, ale u Włochów było widać wielką ochotę do gry. W 56. minucie Federico Bernardeschi oddał zaskakujący strzał, jednak Lukas Zima nie dał się zaskoczyć. Drużyna, którą prowadzi trener Luigi Di Biagio dążyła do wyrównania za wszelką cenę, ale czeska defensywa spisywała się bardzo pewnie. W końcu w 69. minucie na tablicy pojawił się wynik 1:1. Danilo Cataldi podał piłkę między dwóch rywali, a Domenico Berardi „na raty” zdobył bramkę. Po tym golu Czesi pogubili się w obronie, ale Włosi, którzy nie potrafili zachować zimnej krwi w kluczowych momentach nie wykorzystali swojej szansy. W 79. minucie ekipa Vitezslava Lavicki znowu wyszła na prowadzenie. To była akcja dwóch zmienników. Tomas Chory zagrał do Marka Havlíka, a ten dopełnił formalności.

Ostateczny cios Czesi zadali w samej końcówce. Michael Lüftner popisał się efektownym strzałem z dystansu, po którym Gianluigi Donnarumma musiał wyciągać futbolówkę z siatki. W Tychach nic się już nie zmieniło. Włosi przegrali 1:3.

W drugim środowym meczu w ramach Euro U-21 Niemcy bez większych problemów pokonali Danię 3:0. Dla drużyny Nielsa Frederiksena to już koniec marzeń o awansie do półfinału. Z kolei ekipa Stefana Kuntza urządziła pokaz skutecznego i bardzo widowiskowego futbolu. Wynik meczu w Krakowie otworzył w 53. minucie Davie Selke, który popisał się precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego. W 73. minucie na 2:0 podwyższył Marc-Oliver Kempf. Gracz SC Freiburg wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową wpakował piłkę do siatki. Chwilę później Niemcy przeprowadzili kombinacyjną akcję, wykorzystując przy tym niedokładność w grze Duńczyków. Nadiem Amiri dostał podanie w szesnastkę i strzałem przy samym słupku ustalił wynik spotkania.





Niemcy dzięki kompletowi punktów są niemal pewni awansu. W czwartek rywalizacja przenosi się do grupy A, w której Polacy zagrają z Anglią, a Słowacja ze Szwecją. Relację NA ŻYWO z meczu Biało-Czerwonych będzie można śledzić na Wprost.pl. Początek spotkania o 20:45.