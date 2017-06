NA ŻYWO: Anglia U-21 - Niemcy U-21

Faza grupowa Mistrzostw Europy U-21 to już historia. W półfinałach niestety zabraknie reprezentacji Polski, ale na brak emocji z pewnością nie będziemy narzekać. Rywalizację w decydującej fazie turnieju rozpoczniemy od starcia Anglia - Niemcy. Początek relacji NA ŻYWO we Wprost.pl we wtorek o godz. 18:00.

Anglicy awansowali do półfinału z pierwszego miejsca w grupie A. W ostatnim meczu wygrali z reprezentacją Polski 3:0. Dla Biało-Czerwonych było to pożegnanie z Euro U-21. Zespół Marcina Dorny zajął ostatnie miejsce z jednym punktem na koncie. Podopieczni Adriana Boothroyda rywalizację na Mistrzostwach Europy U-21 rozpoczęli od bezbramkowego remisu z obrońcami tytułu - Szwedami. Po tym meczu obie drużyny mogły czuć niedosyt, bowiem miały po kilka dobrych sytuacji, by objąć prowadzenie. Zupełnie inaczej wyglądał mecz Anglików ze Słowacją. Nasi sąsiedzi z południa postawili rywalom poprzeczkę bardzo wysoko i prowadzili od 23. minuty. Dopiero po zmianie stron gracze Boothroyda wzięli się za odrabianie strat i ostatecznie wygrali 2:1. O wiele bardziej nerwowo przebiegała rywalizacja w grupie C, którą jeszcze przed Euro U-21 nazwano „grupą śmierci”. Niemcy wygrali pewnie dwa pierwsze mecze, ale potknęli się w starciu z Włochami. Porażka 0:1 sprawiła, że zespół Stefana Kuntza zajął ostatecznie drugie miejsce, ale okazał się najlepszy spośród tych, które w swojej grupie zajęły tę samą lokatę. Turniej rozgrywany w Polsce już okazał się przełomowy dla Anglików, którzy w trzech ostatnich mistrzostwach Europy U-21 nie wychodzili nawet z grupy. Jedną z gwiazd ekipy trenera Boothroyda jest Nathan Redmond, który szczególnie dobrze spisał się w starciu ze Słowacją. Z kolei przeciwko Biało-Czerwonym niezły występ zaliczył John Swift. Półfinałowy mecz dla Niemców będzie okazją do poprawienia wyniku sprzed dwóch lat, kiedy na mistrzostwach Europy U-21 rozgrywanych w Czechach przegrali w tej samej fazie turnieju z Portugalią aż 5:0. Dwa półfinałowe mecze Euro U-21 odbędą się we wtorek, 27 czerwca. Turniejowa drabinka nie determinowała, która z par rozegra swoją konfrontację w Tychach, a która w Krakowie. Departament ds. Rozgrywek UEFA, po ustaleniach z międzynarodowymi nadawcami telewizyjnymi podjął decyzję, że mecz Anglia - Niemcy odbędzie się w Tychach, a Hiszpania - Włochy w Krakowie. Początek starcia Anglików z Niemcami o godz. 18:00. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl.