Finał Euro U-21: Joachim Loew zachwalał młodzieżową kadrę. „Fantastyczni chłopcy, genialna sprawa”

Po raz trzeci w historii Niemcy wywalczyli awans do finału młodzieżowych mistrzostw Europy. Zespół trenera Stefana Kuntza w półfinale pokonał Anglię po rzutach karnych, a szkoleniowiec naszych zachodnich sąsiadów nie krył swojego zadowolenia. – Po 120 minutach walki trzeba podejść do piłki ustawionej 11 metrów od bramki rywala i na stadionie wypełnionym kibicami oddać strzał. Tego się nie da wytrenować. Potrzebny jest charakter i nasi zawodnicy udowodnili, że go mają – stwierdził Kuntz. Reprezentantom Niemiec do lat 21 pogratulował również selekcjoner Joachim Loew, który razem z pierwszym zespołem bierze udział w Pucharze Konfederacji. – Fantastyczni chłopcy, genialna sprawa. Mieliśmy świetny wieczór w Soczi, wszyscy oglądaliśmy mecz i trzymaliśmy kciuki. Daliście z siebie wszystko. Zasłużyliśmy na finał – stwierdził Loew.

Mistrzowski blef?

Niemcy w fazie grupowej nie zmieniali swojej wyjściowej jedenastki, jednak w półfinałowym starciu z Anglią trener Kuntz dał szansę trzem nowym zawodnikom. Na boisku pojawił się m.in. Janik Haberer. Inna zmiana była spowodowana kontuzją. – Niklas Stark na rozgrzewce doznał urazu i dlatego zastąpił go w wyjściowej jedenastce Gideon Jung – przyznał szkoleniowiec. Obrońca Herthy powinien być jednak gotowy na finał. Nie wiadomo jednak, czy w Krakowie wystąpi Davie Selke. Napastnik RB Lipsk po godzinie gry z Anglikami opuścił boisko z kontuzją.

Reprezentacja prowadzona przez Kuntza w Tychach dała z siebie wszystko nie tylko w sportowej rywalizacji. Wydawało się, że bramkarz Julian Pollersbeck na chwilę przed konkursem jedenastek… przeglądał notatki z opisem możliwych strzałów rywali. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak golkiper uważnie zapoznaje się z tym, co ma na kartce.

Później okazało się, że Pollersbeck miał schowany w getrę zwykły skład meczowy, a nie ściągę. Małe oszustwo mogło zdekoncentrować Anglików, którzy widzieli, jak bramkarz szykuje się do obrony jedenastek. Sytuacja przypomina to, co zrobił Jens Lehmann w 2006 roku przeciwko Argentynie. Reprezentant Niemiec swoje zapiski uwiecznił na serwetce. To już jednak nie był blef, a prawdziwa analiza tego, jak mogą zachować się przeciwnicy. Ściągawka Lehmanna okazała się przepisem na sukces. Golkiper obronił dwie jedenastki, a Niemcy znaleźli się w półfinale.

Gwiazda półfinału

W meczu Niemcy - Anglia była dogrywka, rzuty karne i emocje do samego końca, jednak więcej piłkarskiej jakości oglądaliśmy w starciu Hiszpanów z Włochami. To podopieczni Alberta Celadesa zameldowali się w finale, a decydująca w tym spotkaniu okazała się druga połowa. Hat-tricka na swoim koncie zapisał Saul Niguez. 22-latek z Atletico Madryt jest uznawany za jedną z największych gwiazd Euro U-21 2017. Nic dziwnego, że młody pomocnik znalazł się na celowniku wielu skautów. Podczas półfinału obserwował go m.in. przedstawiciel Barcelony, ale Niguez uciął wszelkie spekulacje i ogłosił, że nie ma zamiaru odchodzić z Atletico.

Kontrowersyjny „czarodziej”

W Krakowie fenomenalny występ zaliczył też Daniel Ceballos, który już wkrótce ma trafić do Realu Madryt. „Królewscy” musieliby zapłacić Betisowi za 20-latka 15 mln euro. Tyle wynosi bowiem klauzula odstępnego. Ceballos to boiskowy „czarodziej”, co potwierdził ostatnio w Krakowie. Młody pomocnik lubi też wzbudzać kontrowersje poza boiskiem, czym definitywnie przekreślił swój ewentualny transfer do Barcelony. Dziennik „Mundo Deportivo” przypomina, że w 2012 r. Ceballos na Twitterze zamieścił wpisy, w których sprzeciwiał się niepodległości Katalonii. Mało tego, zawodnik Betisu skrytykował wtedy również Gerarda Pique i Cesca Fabregasa, którzy robili sobie zdjęcia z katalońską flagą. „Nie macie wstydu?” – pytał ich na Twitterze.

Przed finałem Euro U-21 warto przyjrzeć się statystykom. Niemcy w meczu z Anglią mieli 65 proc. w posiadaniu piłki. Hiszpanie niewiele mniej, bo 63 proc. Obie reprezentacje potrafią świetnie kontrolować to, co dzieje się na boisku. Poza tym, obie ekipy tracą mało bramek. Ciekawie wygląda również statystyka rzutów rożnych. Na Mistrzostwach Europy U-21 w Polsce Niemcy mieli ich aż 33, a Hiszpanie 15. Zespół trenera Kuntza gra też ostrzej (10 żółtych kartek). Ekipa Celadesa łącznie ma ich tylko 3.

Kiedy było już jasne, kto zmierzy się w finale, Zbigniew Boniek na Twitterze stwierdził, że spotkały się dwie najlepsze drużyny, a mecz Niemcy - Hiszpania będzie „ucztą”.

Kto sięgnie po trofeum? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji NA ŻYWO z decydującego starcia Euro U-21. Zaczynamy w piątek o 20:45.