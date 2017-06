Smutni Hiszpanie, Niemcy w euforii. Euro U-21 przechodzi do historii

Chyba nikt nie spodziewał się takich 45 minut finałowego meczu Euro U-21. Gra wyglądała tak, jakby Hiszpanie… pozamieniali się koszulkami z Niemcami. Gracze Stefana Kuntza grali odważnie w ataku i konsekwentnie budowali przewagę w posiadaniu piłki. A przecież właśnie z takiej gry słynie zespół La Furia Roja.

Od początku w reprezentacji Niemiec dobrze prezentował się Max Meyer, a na skrzydle świetnie radził sobie Serge Gnabry. Hiszpanie postraszyli rywali tylko na początku. Marco Asensio efektownie obrócił się z piłką i odegrał do partnera, ale i tak nic nie wyszło z tej akcji. Podopieczni Kuntza rozkręcali się bardziej z każdą upływającą minutą. Na pierwszego gola, który długo wisiał w powietrzu trzeba było czekać do 40. minuty. Jeremy Toljan świetnie dośrodkował w pole karne, a Mitchell Weiser wszedł pod piłkę i głową posłał ją do siatki, w kierunku dalszego słupka. Do przerwy Niemcy prowadzili 1:0.

Druga połowa zaczęła się od ostrzejszej gry i żółtych kartek. Kompletnie niewidoczny w hiszpańskiej ekipie był Saul Niguez, który w półfinale z Włochami skompletował hat-tricka. Z kolei w reprezentacji Niemiec po zmianie stron wyróżniał się Maximilian Arnold. Słabą grę Hiszpanów w ofensywie oddaje statystyka strzałów. Piłkarze trenera Alberta Celadesa po raz pierwszy celnie uderzyli na bramkę dopiero w 58. minucie spotkania. Co więcej, był to ich… ostatni celny strzał w finale.

W końcówce Hiszpanie trochę obudzili się w ataku ale to było za mało, by zaskoczyć Juliana Pollersbecka. W 73. minucie Daniel Ceballos zdecydował się na rajd środkiem boiska. Minął dwóch rywali i uderzył zza pola karnego. Zabrakło kilku centymetrów. Niestety w końcówce nie było widać, że Hiszpanie stawiają wszystko na jedną kartę. Zabrakło trochę pewności i szybkości, by złamać żelazną defensywę naszych zachodnich sąsiadów.

Niemcy wygrali z Hiszpanią 1:0 i po raz drugi w historii triumfowali na mistrzostwach Europy U-21.