PKW wylosowała numery list w wyborach do PE. Korwin-Mikke: Doszło do szarpaniny

Oto numery list wyborczych wylosowane w siedzibie PKW dla ogólnopolskich komitetów:

Lista numer 1 KKW - Trzecia Droga Polska 2050 – PSL



Lista numer 2 KW – Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista numer 3 – KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie

Lista numer 4 – KW Polexit

Lista numer 5 – KKW Koalicja Obywatelska

Lista numer 6 - KKW Lewica

Lista numer 7 – KW Prawo i Sprawiedliwość

Eurowybory 2024. Janusz Korwin-Mikke pisze o skandalu

Janusz Korwin-Mikke przekazał, że podczas losowania miało dojść do skandalu. „Skandal to za mało powiedziane! Jesteśmy komitetem ogólnopolskim, ale NIE WPUSZCZONO nas na losowanie. W dodatku podczas szarpaniny przytrzaśnięto drzwiami rączkę synka p. Wocha – lidera bezpartyjnych. Chłopak jedzie do szpitala, ma złamaną rączkę! Nie zostawię tak tego!” – napisał polityk w mediach społecznościowych.

PKW nie odniosła się na razie do tych doniesień.

Wkrótce więcej informacji.