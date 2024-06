Wybory do PE. Jedna partia z poparciem ponad 30 proc. Tak może wyglądać podział mandatów

Do wyborów europejskich pozostało już zaledwie kilka dni. W związku z tym pracownia Ipsos postanowiła sprawdzić, która partia ma obecnie największe szanse na zwycięstwo, a co za tym idzie, wprowadzenie do Parlamentu Europejskiego największej liczby europosłów.

Eurowybory 2024. Konfederacja ma powody do zadowolenia

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie TVP wynika, że aktualnie najwięcej powodów do zadowolenia ma Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska chciałoby zagłosować 34,5 proc. respondentów, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 1,5 pkt proc. Tym samym KO stoi przed wielką szansą przerwania serii zwycięstw PiS w wyborach na przestrzeni ostatnich lat.

Na drugim miejscu uplasowało się właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Według badania PiS cieszy się poparciem 29,2 proc. badanych, co oznacza spadek o 2,2 punktu procentowego. Podium zamyka Konfederacja, która przekonała do siebie 13,6 proc. ankietowanych i tym samym odnotowała spory wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem – o 4,3 pkt proc.

Mniejszym poparciem cieszy się natomiast Trzecia Droga, na którą chciałoby zagłosować 10,9 proc. ankietowanych (spadek o 2,6 pkt proc.) oraz Lewica, która zamyka stawkę z wynikiem 8 proc.

Wybory do PE 2024. Tak może wyglądać podział mandatów

Gdyby te wyniki sondażu przełożyć na mandaty, ich podział wyglądałby następująco:

Warszawa: 2 KO, 1 PiS, 1 Lewica, 1 Konfederacja

mazowieckie: 1 KO, 1 Trzecia Droga, 1 PiS

pomorskie: 2 KO, 1 PiS

kujawsko-pomorskie: 1 KO, 1 PiS

podlaskie i warmińsko-mazurskie: 1 KO, 1 PiS, 1 Trzecia Droga, 1 Konfederacja

lubelskie: 1 KO, 1 PiS

łódzkie: 1 KO, 1 PiS

wielkopolskie: 2 KO, 1 PiS, 1 Konfederacja, 1 Trzecia Droga, 1 Lewica

podkarpackie: 1 KO, 1 PiS, 1 Konfederacja

lubuskie i zachodniopomorskie: 2 KO, 1 PiS.

śląskie: 2 KO, 2 PiS, 1 Konfederacja, 1 Lewica, 1 Trzecia Droga

małopolskie i świętokrzyskie: 2 KO, 3 PiS, 1 Konfederacja, 1 Trzecia Droga

dolnośląskie i opolskie: 2 KO, 1 PiS, 1 Lewica, 1 Trzecia Droga, 1 Konfederacja

