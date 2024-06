W garniturze lub bluzie. Polscy politycy zagłosowali w wyborach do PE. Pochwalili się zdjęciami

W niedzielę 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieramy 53 eurodeputowanych, którzy będą nas reprezentowali przez kolejne lata na forum Unii Europejskiej. Do urn udało się już wielu najważniejszych polityków. Swoje głosy oddali m.in. Andrzej Duda, Donald Tusk oraz Jarosław Kaczyński.

Przy wyborczych urnach pojawili się także politycy Lewicy m.in. Adrian Zandberg i Robert Biedroń oraz przedstawiciele Konfederacji m.in. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Do sieci trafiły zdjęcia z poszczególnych lokali wyborczych.

Galeria:

Wybory do PE 2024. Politycy zagłosowali. Pochwalili się zdjęciami

Wybory do PE. Do której będą otwarte lokale wyborcze?

Lokaln wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21. Jeśli wyborcy zechcą oddać głos po wyznaczonej godzinie – jest to możliwe, jednak pod warunkiem, że przed wybiciem 21:00 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego.

Wybory do PE. Kiedy poznamy wyniki?

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 (jeśli nie dojdzie do nadzwyczajnych wydarzeń) w Polsce zakończy się cisza wyborcza. Wówczas trzy największe stacje telewizyjne – TVP, TVN oraz Polsat mają ogłosić wstępne wyniki sondażowe exit poll.

Pierwsze wyniki głosowania będzie można podać dopiero po godzinie 23 kiedy głosować zakończą obywatele ostatniego państwa członkowskiego, czyli Włoch. PKW wydała w tej sprawie specjalne wytyczne.

Jak poinformowała szefowa KBW Magdalena Pietrzak, komisje wyborcze w małych obwodach, np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych czy w domach pomocy społecznej, gdzie głosuje często jedynie kilkunastu wyborców, nie będą mogły wywiesić protokołu na drzwiach przed godziną 23, nawet jeśli zdążą do tego czasu policzyć wszystkie głosy.

Czytaj też:

Pierwsze dane PKW o frekwencji. Wymowny wynik w porównaniu do poprzednich wyborówCzytaj też:

NA ŻYWO: Wybory do PE 2024. Polacy wybierają nowych europosłów