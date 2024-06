Gigantyczna porażka Macrona w wyborach do PE. Prezydent rozwiązał parlament!

Według sondażowych wyników głosowania we Francji zdecydowanie zwyciężyło Zjednoczenie Narodowe. Na formację Marine Le Pen zagłosowało 32 proc. wyborców. Na drugim miejscu, ale ze sporą stratą, uplasowała się partia Renesans. Ugrupowanie Emmanuela Macrona poparło 15,4 proc. uprawnionych do głosowania. Podium zamknęli socjaliści z wynikiem 13,9 proc.

Prognozowane wyniki głosowania we Francji nie są zaskoczeniem, ponieważ wszystkie przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo formacji Marine Le Pen. Polityczka nie kryła radości z sondażowych wyników„. Francuskie społeczeństwo przesłało bardzo jasny sygnał do władzy macronistów” – napisała w mediach społecznościowych dodając, że w jej opinii „jest to dowód na to, że obecne francuskie władze się rozpadają”.

W związku z wynikami wyborów Emmanuel Macron ogłosił rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego. Nowe wybory zaplanowano na 30 czerwca i 7 lipca

Czytaj też:

Wybory do PE. W tych okręgach w Polsce nikt może nie zdobyć mandatuCzytaj też:

NA ŻYWO: Polacy głosują w wyborach do PE. Niepokojące dane o frekwencji