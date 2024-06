Oni najprawdopodobniej zostaną europosłami. Mamy listę nazwisk

To co najbardziej emocjonujące przy wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego to nazwiska polityków, którzy otrzymają mandaty. Przedstawiamy wstępną listę nazwisk.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wygrała – według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos – Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość a podium zamyka Konfederacja. W podziale mandatów będą także uczestniczyć Trzecia Droga i Lewica. Wybory do PE 2024. Ci politycy zostaną europosłami Przedstawiamy wstępną listę polityków, którzy mają ogromne szanse na to, że zostaną europosłami i będą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim przez kolejne lata: Koalicja Obywatelska: Borys Budka

Bogdan Zdrojewski

Bartosz Arłukowicz

Bartłomiej Sienkiewicz



Krzysztof Brejza

Magdalena Adamowicz

Dariusz Joński

Ewa Bożena Kopacz

Jacek Protas

Andrzej Halicki

Marcin Kierwiński

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Michał Wawrykiewicz

Elżbieta Łukacijewska

Łukasz Kohut

Marta Wcisło

Andrzej Buła

Prawo i Sprawiedliwość: Beata Szydło

Patryk Jaki

Dominik Tarczyński

Daniel Obajtek

Jadwiga Wiśniewska

Mariusz Kamiński



Marlena Maląg



Anna Zalewska

Joachim Brudziński

Adam Bielan

Maciej Wąsik

Tobiasz Bocheński

Waldemar Buda

Kosma Złotowski

Piotr Mueller Konfederacja: Grzegorz Braun



Anna Bryłka



Stanisław Tyszka

Dobromir Sośnierz Trzecia Droga: Adam Jarubas

Krzysztof Hetman Lewica: Robert Biedroń Ci politycy na razie nie mogą spać spokojnie. Ich mandat do Parlamentu Europejskiego jest prawdopodobny, ale na razie niepewny: Marek Belka

Rafał Foryś

Michał Gramatyka

Jacek Ozdoba



Michał Kobosko

Michał Dworczyk

Bogdan Rzońca

Jagna Marczułajtis-Walczak

Mirosława Nykiel

Krzysztof Śmiszek

Ewa Zajączkowska-Hernik

Arkadiusz Mularczyk

Michał Szczerba

Janusz Lewandowski

Wybory do PE 2024. Wyniki. Kto wygrał? Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9 proc. Niespodziewana zmiana pojawiła się na trzecim miejscu podium, które zajęła Konfederacja. Partia ta przekonała do siebie 11,9 proc. głosujących. Gorsze wyniki odnotowała Trzecia Droga, którą – według sondażu exit poll – poparło 8,2 proc. głosujących. Próg wyborczy przekroczyła także Lewica, która odnotowała poparcie w wysokości 6,6 proc. Pozostałe dwa komitety ogólnopolskie Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polexit zdobyły poniżej 1 proc. głosów. Czytaj też:

Wyborcza porażka PiS. Kaczyński: Droga do zwycięstwa jest otwartaCzytaj też:

Gigantyczna porażka Macrona w wyborach do PE. Prezydent rozwiązał parlament!