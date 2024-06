NA ŻYWO: Wybory do Parlamentu Europejskiego rozstrzygnięte. Są wyniki ze wszystkich okręgów

07:42 Michał Szczerba pochwalił się najlepszy wynikiem spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.



twitter.com 07:23 Państwowa Komisja Wyborcza podała już dane ze wszystkich obwodów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory zwyciężyła Koalicja Obywatelska, uzyskując 37,06 procent poparcia. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość 36,16 procent, a podium zamyka Konfederacja, którą poparło 12,08 procent wyborców.



Pełne wyniki wyborów do PE. PKW policzyła 100 procent głosów 07:03 Państwowa Komisja Wyborcza podała już pełne wyniki z większości okręgów wyborczych. Wiadomo, gdzie zwyciężyła Koalicja Obywatelska, a gdzie Prawo i Sprawiedliwość.



Oficjalne wyniki wyborów do PE. PKW podaje dane z dziewięciu okręgów 06:51 PKW zliczyła już dane z 31 772 na 31 830 (99,81%) obwodów głosowania 06:49 W powyborczy poniedziałek po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Wybory do Parlamentu Europejskiego – sondaż late poll

Według sondażowych wyników late poll wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,4 procent. Na drugim miejscu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,9 proc.

Niespodzianką może być trzecie miejsce. Zajęła je Konfederacja z wynikiem 12 proc. Trzecia Droga uplasowała się dopiero na czwartej pozycji z wynikiem 6,9 proc. głosów. Próg wyborczy przekroczyła także Nowa Lewica, która zgodnie z sondażem otrzymała 6,6 głosów.

Pomiędzy ugrupowaniami rozdzielone zostaną 53 mandaty europoselskie. Według sondażu Koalicja Obywatelska uzyska 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 20 mandatów, Konfederacja sześć mandatów, Trzecia Droga trzy mandaty i Lewica również trzy mandaty.

Pomimo tego, że wyniki nie są jeszcze pewne, już teraz wskazują na znaczne przetasowanie w sejmowych ławach. Mandat poselski złożyć może co najmniej kilkanaście osób.

Tusk: Nie zmarnowaliśmy tych trudnych miesięcy

– 10 lat czekaliśmy na pierwsze miejsce na podium. Jestem tak szczęśliwy. Jestem bardzo wzruszony. Mimo niełatwych czasów, mimo tego, że może nasi wyborcy chcieliby więcej, szybciej, ale dziś mam poczucie wielkiej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych miesięcy – powiedział premier po publikacji sondażowych wyników wyborów.

Donald Tusk ocenił, że „wiara czyni cuda”. – Wiecie, mnie czasami aż brakuje oddechu, gdy widzę ludzi, którzy wątpią. My dzisiaj osiągnęliśmy w Polsce najlepszy wynik wśród takich demokratycznych partii w Europie. 15 października mówili: Polacy pokazali, jak ważna jest demokracja. To była w jakimś sensie nasza sprawa. Te wybory mają wymiar szerszy – stwierdził polityk.

Kaczyński: Droga do zwycięstwa jest otwarta

Wyniki skomentował także prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie – powiedział lider opozycji na wieczorze wyborczym.

– My w tym ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie i wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. Jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika choćby z tego, co żeśmy dzisiaj zobaczyli, to droga do zwycięstwa jest otwarta – mówił prezes PiS.

