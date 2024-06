Wybory do Parlamentu Europejskiego. To ostatni moment na złożenie wniosku

W niedzielę 9 czerwca Polacy ruszą do urn wyborczych, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosować będziemy na wybranych kandydatów i kandydatki, którzy będą reprezentować nas w Brukseli w kolejnej kadencji. Co zrobić, jeśli 9 czerwca nie będziemy przebywać w swoim miejscu zamieszkania? Wciąż można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania, ale trzeba się z tym pospieszyć, bo termin mija wkrótce.

Eurowybory: jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Aby zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zamieszkania, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w konkretnym urzędzie gminy, w którym będziemy przebywać w dniu wyborów. Co ważne, można złożyć wniosek jednorazowo, tylko na te konkretne wybory. To dobre rozwiązanie dla osób, które 9 czerwca będą na wyjeździe służbowym, w delegacji czy na krótkim urlopie.

Aby złożyć wniosek, należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnej gminie. Trzeba jednak z tym zdążyć maksymalnie do trzeciego dnia przed wyborami. W tym konkretnym przypadku termin upływa 6 czerwca.

Eurowybory: jak złożyć wniosek o zmianie miejsca głosowania?

Wniosek o jednorazową zmianę miejsca zamieszkania można złożyć online, zarówno na stronie gov.pl jak i przez aplikację mObywatel.

