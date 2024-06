Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego? Sukces partii prawicowych

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego, w których mieszkańcy wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej wybrali swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Tegoroczne wybory skończyły się dużym zaskoczeniem, a na Starym Kontynencie coraz lepsze notowania mają partie prawicowe.

W Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego nieznacznie zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,1 proc. głosów nad Prawem i Sprawiedliwości, które zdobyło 36,2 proc głosów. Ponownie zaskoczyć mógł dobry wynik Konfederacji, na którą głosowali młodzi ludzie.

Francja mocno skręca w prawo

We Francji wybory przyniosły polityczne przetasowanie. Francuzi zagłosowali na prawicowe Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, które zdobyło 32 procent głosów. Partia prezydenta Emmanuela Macrona uzyskała dwukrotnie niższy wynik i zdobyła jedynie ok. 15 procent głosów elektoratu. Prezydent zdecydował o rozwiązaniu parlamentu, a komentatorzy polityczni mówią, że to może być zbyt pochopny ruch.

Niemcy głosują na prawicę

Prawicowe partie uzyskały wysokie wyniki także za naszą zachodnią granicą. W Niemczech wygrało CDU, na które zagłosowało około 30 procent obywateli. 16 procent głosów zdobyła skrajnie prawicowa partia AfD. Wysokie wyniki prawicy mogą budzić zaniepokojenie koalicji rządzącej, której poparcie wyraźnie słabnie.

Włochy również skręcają na prawo

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Włosi także postawili na prawicową partię premier Giorgi Meloni. Uzyskała ona wynik ok. 30 procent głosów.

