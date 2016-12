Festiwal HumanDoc 2016

Oprócz projekcji filmowych niezwykłą atmosferę w warszawskiej Kinotece zapewniają spotkania z zaangażowanymi społecznie:

- reżyserami, m.in. Marco Speroni, Pablo de la Chica, Sean McAllister -reportażystami, m.in. Artur Domosławski, Jędrzej Morawiecki, Piotr Brysacz

Dodatkowo dla aktywnej publiczności organizujemy:- spotkanie autorskie z mistrzem dokumentu Lukasem Augustin - debaty dotyczące współczesnych wyzwań, m.in. panel dyskusyjny organizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce poruszający kwestie kryzysu migracyjnego w Europie

VII MFFD HUMANDOC – KINO NIEOBOJĘTNE

Jednym z największych wyzwań we współczesnym świecie, w dobie migracji i życia pozbawionego barier czasowo-przestrzennych, jest zapewnienie solidarności przekraczającej granice narodowe. Razem z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce wybraliśmy dla was 6 filmów, które prezentują problem migracji. Poza oczywistymi aspektami chcemy również odwołać się do neutralnych wartości, które są bliskie zarówno naszemu społeczeństwu, jak i cieszą się poszanowaniem wśród innych kultur. Filmy z kategorii Różne twarze migracji przedstawiają różne etapy podróży, a także konfrontują marzenia z napotkaną w Europie rzeczywistością.

W ramach kategorii Różne twarze migracji o nagrodę walczą filmy: Przeprawa (2015), Przez piekło do Europy (2013), Requiem dla syryjskich uchodźców (2014), Syryjska Love Story (2015), Wielki Mur (2015), On the bride’s side (2014).

Szczególnym punktem programu będzie pokaz filmu Niewybaczone (2014), który zwraca uwagę na fakt, że podziały społeczne, które prowadzą do wojny, nie kończą się w momencie zawarcie pokoju pomiędzy stronami. Konflikty zbrojne determinują funkcjonowanie społeczeństwa na wiele lat i doprowadzenie do sytuacji zaistnienia realnego pokoju często wydaje się niemożliwe. Niebezpieczeństwo wojny ciągnie się za ofiarami jeszcze długo po jej zakończeniu. Film pokazujący współczesny obraz społeczeństwa rwandyjskiego został nakręcony przez młodego, ale już doświadczonego Lukasa Augustin, który w duecie z żoną Salome Augustin tworzy filmy z obszarów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. To właśnie oni poprowadzą dla Was warsztaty reżyserskie!

W ramach kategorii Niedokończone historie pokazy filmów: Niewybaczone (2016), Stan umysłu (2014).

Podczas tegorocznej edycji przedstawiamy wam historie trzech bohaterów. Jednym z nich jest współczesny Tajlandczyk, który zgodnie z tradycją, wkraczając w dorosłość, decyduje się zostać buddyjskim mnichem i stoi przez dylematem: czy współczesny styl życia da się połączyć z duchowością? Mieszaniec Kuby opowiada o przemianach zaburzających oryginalność i autentyczność miejsca,

z którego pochodzi. Historia Siergieja udokumentowana wyjątkowymi zdjęciami pokazuje codzienność Jakutów - mieszkańców krainy spowitej wieczną zmarzliną. Na ekranie pojawią się piorunująco piękne obrazy z Jakucji, najzimniejszego miejsca na świecie.

W ramach cyklu Osobowości zapraszamy na projekcje filmów: Mnich z morza (2016), Anoranza (2016), 24 śniegi (2016).

Rewelacyjną propozycją jest film Inne dzieci (2016) reżysera Pablo de la Chica, który z hiszpańskim temperamentem przekonuje widzów, że piłka nożna może być szansą na rozwój dla dzieci w Afryce. Sport

w kombinacji z edukacją staje się drogą, która uczy najmłodszych wytrwałości w walce o marzenia

i lepsze jutro. Polecamy ten film wszystkim miłośnikom futbolu – na ekranie będzie można zobaczyć Fernando Torresa i Sergio Ramosa – a także fanom Czarnego Lądu!

W ramach kategorii Ich Afryka pokazy: 2 dziewczyny (2016), Inne dzieci (2016), Ludzie Duchy (2014), Mali Ludzie, Wielkie drzewa (2016).

Na koniec zapraszamy na filmy, które przenoszą widzów za ocean. Pokażemy walki lokalnej ludności

w miejscach zdominowanych przez kartele narkotykowe. Przeniesiemy widzów w rzeczywistość pracy przy wydobyciu minerałów, które pozwalają na luksus i jednocześnie rujnują życie zatrudnionych przy wydobyciu. Przejedziemy Przebiegniemy galopem po stepach i oddamy wolność dzikim koniom, które według grupy przyjaciół, zasługują na życie na łonie natury.

W ramach sekcji Ameryka nieznana pokazy: Unbranded (2015), Gorączka Złota (2013), W krainie karteli (2015).

FESTIWAL MOŻLIWOŚCI

Poza szerokim wachlarzem najlepszych filmów o tematyce globalnej, Festiwal daje widzom szansę aktywnego uczestnictwa w inspirujących spotkaniach, debatach i warsztatach. Między pokazami będzie możliwość porozmawiania z zagranicznymi i polskimi reżyserami, znanymi ekspertami

i działaczami. Goście Festiwalu będą mogli także rozwinąć swoje umiejętności podczas spotkania autorskiego z Mistrzami Dokumentu, które w tym roku poprowadzi duet nagradzany wielokrotnie za działalność społeczną i filmową – Lukasa i Salome Augustin.

Wydarzenia towarzyszące Festiwalu i pokazy filmów: W Krainie Karteli (2015), Niewybaczone (2016), Przeprawa (2015) są darmowe.

Cena biletów na pozostałe pokazy w Kinotece wynosi 8 zł.

Pokazy w Staromiejskim Domu Kultury – wstęp wolny.

W trakcie VII MFFD HumanDOC zostanie rozstrzygnięty konkurs fotograficzny HumanDOC Proclub Camera, a zwycięskie fotografie będzie można obejrzeć w Kinotece.

KINO, KTÓRE TOWARZYSZY CI WSZĘDZIE – POKAZY NA IPLA!

Tegoroczna edycja Festiwalu HumanDOC odbywać się będzie w warszawskiej Kinotece. Dodatkowe pokazy będą miały miejsce w Staromiejskim Domu Kultury. Wybrane filmy festiwalowe nasi widzowie będą mogli oglądać za pośrednictwem internetowej platformy filmowej IPLA, która zapewnia bezpłatny dostęp do filmów w całej Polsce!

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.festival.humandoc.pl