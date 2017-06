Półmetek Festiwalu Josepha Conrada w Moskwie!

Cztery Festiwalowe dni za nami, a co za tym idzie pierwsze filmy biograficzne, adaptacje telewizyjne i teatralne oraz prelekcje polskich conradystek, które z wielkim zaangażowaniem opowiadały o swojej pracy badawczej i pasji, przybliżając tym samym postać Josepha Conrada, odwiedzajacym kino "Iluzjon" Rosjanom.

W trakcie ostatniego weekendu uczestnicy Festiwalu Josepha Conrada-Korzeniowskiego dowiedzieli się co Pisarz sądził na temat Rosji i Rosjan, jaki stosunek miał do Dostojewskiego, Turgieniewa i Tołstoja, jaką rolę odgrywa w prozie Conrada popularny i przewijający się motyw światła i ciemności oraz jacy są bohaterowie jego utworów, co ich charakteryzuje, jak różnią się między sobą oraz co ich łączy. W sobotę, 27 maja odbyła się debata poświęcona Conradowi, podczas której publiczność wysłuchała dyskursu naukowego Dr Moniki Malessy-Drohomireckiej, Prof. Dr hab. Anny Marty Szczepan-Wojnarskiej oraz Dr Moniki Majewskiej, nad uniwersalizmem prozy Pisarza i wydźwięku jego twórczości we współczesnym świecie. Zaproszone prelegentki opowiadały o swoim zafascynowaniu Conradem, pierwszych doświadczeniach z jego twórczością oraz przyczynach ich fascynacji tym właśnie tematem. Gorąco przy tym zachęcały widzów do czytania i zgłębiania ukrytych i uniwersalnych znaczeń. Wspólnie z publicznością dyskutowaliśmy nad filmowymi przekładami dorobku Conrada, pokazywanymi do tej pory w trakcie trwania Festiwalu, na które złożyły się dzieła adaptowane, ale również filmy będące jedynie dygresją czy parafrazą konkretnych utworów.



A już dziś w programie Festiwalu filmowa adaptacja Smugi cienia Josepha Conrada, w reżyserii mistrza polskiej kinematogtafii - Andrzeja Wajdy. Wprowadzi i opowie o filmie doktor nauk humanistycznych, krytyk literacki i dziennikarz rosyjski, Viktor Simakow.



Więcej na www.conrad2017.com