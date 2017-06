O dramaturgii wizualnej na przykładzie filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Sławomir Idziak w Moskwie.

Choć znamy już laureatów tegorocznej sekcji konkursowej Festiwalu, 10. Wisła kontynuuje filmową podróż po Moskwie. Do końca tygodnia – do 11 czerwca – widzowie mogą wziąć udział w projekcjach w kinie „Oktiabr” w ramach retrospektywy filmów fabularnych oraz dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego, organizowanej we współpracy z Instytutem Polskim w Moskwie.

Wśród fabuł w sekcji znalazły się: „Krótki film o zabijaniu”, „Podwójne życie Weroniki”, „Trzy kolory: Biały”, „Trzy kolory: Niebieski”, „Blizna” oraz „Przypadek”. W bloku dokumentalnym zaprezentujemy filmy: „Z miasta Łodzi”, „Dworzec”, „Byłem żołnierzem”, „Refren”, „Murarz”, „Klaps”, „Z punktu widzenia nocnego portiera” i „Gadające głowy”.



W projekcie udział weźmie czołowy polski operator filmowy Sławomir Idziak, który przez lata blisko współpracował z Krzysztofem Kieślowskim. Już dziś - 6 czerwca - o godz. 17:00 twórca wygłosi wykład „Dramaturgia wizualna na przykładzie filmu Trzy kolory: Niebieski” w Moskiewskim Instytucie Telewizji i Radia „Ostankino”. Następnie, również dziś, o godz. 19:30 spotka się z widzami w kinie „Oktiabr” przed projekcją filmu „Blizna”. Jutro - 7 czerwca - o godz. 15:00 Sławomir Idziak opowie o „Nowoczesnej produkcji filmowej” we Wszechrosyjskim Państwowym Uniwersytecie Kinematografii im. S.A. Gierasimowa.



Jak podkreśla Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie Dariusz Klechowski, sekcja poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu stanowi niezwykle ważny akord finałowy tegorocznego Festiwalu „Wisła” w Moskwie.



Z Moskwy 10. Wisła wyruszy w podróż po dalszych zakątkach Rosji, aby prezentować najlepsze polskie produkcje m.in. w Jekaterynburgu, Kaliningradzie, Krasnodarze, Niżnym Nowogrodzie, Orenburgu, Rostowie nad Donem i Swietłogorsku.