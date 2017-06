Polski akcent na nowojorskim festiwalu kina niezależnego BAM Cinema Fest

kadr z filmu "Have No Fear" (2017)

BAM Cinema Fest, okrzyknięty przez magazyn "The New Yorker" najlepszym przeglądem niezależnego kina w Nowym Jorku, jest festiwalem, którego program jest starannie selekcjonowany, a kuratorzy dbają o wysoki poziom artystyczny filmów. Dla Nowojorczyków jest okazją do złapania najlepszych, świeżych perełek amerykańskiego kina niezależnego.