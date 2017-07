Letnie Tanie Kinobranie - Tanie Kino w zasięgu ręki, tydzień 2

Trwa 11. edycja Letniego Taniego Kinobrania. Od 7 lipca Kino Pod Baranami zaprasza na drugi tydzień wakacyjnego festiwalu filmowego pod hasłem Kobieta i życie. Na ekranie m.in.: Natalie Portman, Meryl Streep, Isabelle Huppert, Emily Blunt, Karolina Gruszka, Blake Lively i inne wspaniałe aktorki. Bilety tylko 7 zł!

W nadchodzącym tygodniu na ekranie rządzić będą kobiety fascynujące i silne, jak w Elle, thrillerze Paula Verhoevena z udziałem laureatki Złotego Globu Isabelle Huppert. Będą walczyć o to, w co wierzą, wbrew otaczającej je przemocy, jak agentka FBI w Sicario Dennisa Villeneuve’a, czy sprzeciwiająca się okrucieństwu myśliwych Janina Duszejko z nagrodzonego w Berlinie Pokotu Agnieszki Holland. Czasami będą musiały odnaleźć się w zdominowanym przez mężczyzn świecie kłamstw i perwersji, jak bohaterki filmu Park Chan-wooka, Służąca.

Nie zabraknie kobiet przełamujących stereotypy i powszechnie obowiązujące reguły społeczne. Pięć sióstr zmuszonych do zamążpójśc ia w ramach kary za niestosowne zachowanie spróbuje odzyskać wolność w wielokrotnie nagradzanym filmie Mustang. Maggie Smith jako ekscentryczna Dama w vanie wbrew swoim przyzwyczajeniom i niechęci otoczenia zaprzyjaźni się z właścicielem podjazdu, na którym stanął jej mobilny dom. O sile kobiecej solidarności na przekór życiowym przeciwnościom i stereotypom przekonają się bohaterki słodko-gorzkiej Mandarynki oraz uciekinierki z ośrodka terapeutycznego w filmie Zwariować ze szczęścia.

Będzie też okazja, aby przyjrzeć się bliżej znanym z historii postaciom kobiecym, które twórcy filmowi ukazują w nowym świetle. Chilijski reżyser Pablo Larraín wraz z nominowaną do Oscara Natalie Portman prezentują nieznaną twarz Jackie Kennedy - najsłynniejszej i najbardziej tajemniczej Pierwszej Damy. Karolina Gruszka portretuje noblistkę Marię Skłodowską-Curie jako pełną dylematów i sprzeczności wybitną badaczkę, ale i kochającą kobietę i matkę.

Miłość kobiety może przenosić góry, o czym doskonale wie Pedro Almodóvar. Siłę kobiecych uczuć po raz kolejny pokaże w swoim najnowszym filmie Julieta. Żyjąca przeszłością Rebecca Hall w filmie Nie ma mowy! spróbuje pogodzić miłość do zmarłego męża z rodzącym się nowym uczuciem. W towarzystwie Blake Lively i Michiela Huismana widzowie Kina Pod Baranami sprawdzą, czy Wiek Adaline ma dla zakochanych znaczenie, a dzięki Meryl Streep i Clintowi Eastwoodowi na zawsze zapamiętają Co się wydarzyło w Madison County.

Bohaterki tego tygodnia są jednak przede wszystkim na wskroś ludzkie, a więc niepozbawione wad. Tytułowa Nauczycielka z filmu Jana Hřebejka to sprytna manipulatorka z koneksjami w partii, a Dziewczyna z pociągu grana przez Emily Blunt jest nieszczęśliwą, uzależnioną od alkoholu kobietą, której nałóg sprawia, że nikt jej nie wierzy.

Nie zabraknie niezwykłych kobiet żyjących w zwykłym świecie, jak choćby estońska Matka opiekująca się pogrążonym w śpiączce synem. Isabelle Huppert będzie musiała zadać sobie pytanie: Co przynosi przyszłość? kiedy uporządkowane życie jej bohaterki legnie w gruzach. O losach trzech kobiet osieroconych przez niewidzianego od lat ojca opowie mistrz filmowej codzienności Hirokazu Koreeda w filmie Nasza młodsza siostra. Dzieło japońskiego reżysera prezentowane jest we współpracy z Education First - International Language Centers.

Dodatkowo, w tym tygodniu, kupując bilet na Kinobranie w kasach Kina, można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest ufundowany przez Education First aparat Instax.

Bilety na każdy film kosztują tylko 7 złotych!

Letnie Tanie Kinobranie potrwa do 31 sierpnia. Przez cały czas trwania festiwalu widzowie mogą brać udział w akcji Zbieraj KINO (siedem obejrzanych filmów to jeden bilet gratis).

Filmy w oryginalnych wersjach językowych z polskimi napisami. Wybrane polskie i obcojęzyczne filmy zostaną pokazane również z angielskimi napisami. Harmonogram projekcji dostępny na stronie www.kinopodbaranami.pl.

PROGRAM: TYDZIEŃ 2 (7 - 13 lipca): KOBIETA I ŻYCIE

CO PRZYNOSI PRZYSZŁOŚĆ | L'AVENIR (Mia Hansen-Løve) FR/DE 2016, 100’

CO SIĘ WYDARZYŁO W MADISON COUNTY | THE BRIDGES OF MADISON COUNTY (Clint Eastwood) US 1995, 135'

DAMA W VANIE | THE LADY IN THE VAN (Nicholas Hytner) GB 2015, 104'

DZIEWCZYNA Z POCIĄGU | THE GIRL ON THE TRAIN (Tate Taylor) US 2016, 112’

ELLE | ELLE (Paul Verhoeven) FR/DE 2016, 130'

JACKIE | JACKIE (Pablo Larraín) US/CL 2016, 100’

JULIETA | JULIETA (Pedro Almodóvar) ES 2016, 99’

MANDARYNKA | TANGERINE (Sean Baker) US 2015, 88’

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE | MARIA CURIE (Marie Noëlle) PL/DE/FR/BE 2015, 100’

MATKA | EMA (Kadri Kõusaar) EE 2016, 89’

MUSTANG | MUSTANG (Deniz Gamze Ergüven) FR/TR 2015, 97’

NASZA MŁODSZA SIOSTRA | UMIMACHI DIARY | OUR LITTLE SISTER

(Hirokazu Kore-eda) JP 2015, 128'

NAUCZYCIELKA | UČITELKA (Jan Hřebejk) CZ/SK 2016, 102’

NIE MA MOWY! | TUMBLEDOWN (Sean Mewshaw) US/CA 2015, 105’

POKOT | SPOOR (Agnieszka Holland) PL/CZ 2016, 128’

SICARIO | SICARIO (Denis Villeneuve) US 2015, 121'

SŁUŻĄCA | AH-GA-SSI (Park Chan-wook) KR 2016, 144’

WIEK ADALINE | THE AGE OF ADALINE (Lee Toland Krieger) US 2015, 110'

ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA | LIKE CRAZY (Paolo Virzì) IT/FR 2016, 116’