11. wakacyjny festiwal filmowy - tydzień 3.: Prawdziwe życie

Podczas tego tygodnia będzie okazja aby przyjrzeć się niezwykłym osobowościom, ludziom, którzy na zawsze zmienili otaczającą ich rzeczywistość. Jednym z bohaterów tego tygodnia jest Zdzisław Beksiński sportretowany w wielokrotnie nagradzanej Ostatniej rodzinie Jana P. Matuszyńskiego ze znakomitymi rolami Andrzeja Seweryna, Aleksandry Koniecznej i Dawida Ogrodnika. Bogusław Linda, w ostatnim filmie Andrzeja Wajdy Powidoki, wcielił się w prześladowanego przez władze PRL pioniera polskiej awangardy, Władysława Strzemińskiego. Do opowieści o artystach dołączy Geniusz - historia skomplikowanej relacji słynnego amerykańskiego pisarza Thomasa Wolfe’a i jego wydawcy, Maksa Perkinsa, który odkrył dla świata takich literackich gigantów, jak F. Scott Fitzgerald i Ernest Hemingway. W rolach głównych Jude Law i Colin Firth.

Clint Eastwood i Tom Hanks w filmie Sully przedstawią nieznane losy kapitana Sullenbergera – pilota, który w 2009 roku uratował życie ponad 150 pasażerów samolotu lądując awaryjnie na rzece Hudson. John Lee Hancock zaprezentuje opartą na faktach fascynującą historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek świata w filmie McImperium z Michealem Keatonem w roli głównej. Robert De Niro i Edgar Ramírez opowiedzą o jednym z najsłynniejszych bokserów wszech czasów, panamczyku Roberto Duranie, który zyskał sobie przydomek Kamienne pięści. Najnowsza produkcja Theodore'a Melfiego pokaże, jakie Ukryte działania stały za wysłaniem pierwszego Amerykanina w kosmos. W roli trzech błyskotliwych Afroamerykanek pracujących dla NASA wystąpiły Taraji P. Henson, Janelle Monáe oraz nominowana do Oscara Octavia Spencer. Film wyświetlany będzie we współpracy z Education First - International Language Centers.

W jedną z najbardziej kontrowersyjnych współcześnie postaci wcielił się Joseph Gordon-Levitt. Jako John Snowden w trzymającym w napięciu dziele niepokornego reżysera, Olivera Stone’a ujawnia skalę inwigilacji, jakiej dopuszczał się wobec zwykłych obywateli rząd amerykański. Mroczną stronę życia eksploruje Maciej Pieprzyca, w nagrodzonym w Gdyni thrillerze Jestem mordercą, inspirowanym historią słynnego "wampira z Zagłębia". Fritz Bauer kontra państwo to opowieść o prawniku, który doprowadził do procesu Adolfa Eichmanna, odpowiedzialnego za organizację masowych transportów Żydów do obozów zagłady. Tymczasem, żyjący w tych latach bohaterowie opartego na wstrząsającej książce Diane Ackerman filmu Azyl, Antonina i Jan Żabińscy, zapewnili schronienie dziesiątkom Żydów na terenie warszawskiego zoo.

W programie pojawi się więcej opowieści o wojnie, które oferują szczególny rodzaj prawdy o ludzkiej naturze i zmuszają do refleksji na temat cienkiej granicy dzielącej dobro od zła. Portret miasta przed rewolucją, Kairu w przededniu Arabskiej Wiosny, stworzył Tamer El Said w Ostatnich dniach miasta - najlepszym filmie MFF T-Mobile Nowe Horyzonty w 2016 roku. W Przełęczy ocalonych Mela Gibsona, Andrew Garfield wcielił się w postać amerykańskiego sanitariusza, który u schyłku II wojny światowej, ze względu na swoje przekonania, odmówił noszenia broni. Aktor pojawi się także w dramacie historycznym Martina Scorsese Milczenie, będącego adaptacją słynnej powieści Shūsaku Endō. To zrealizowana z rozmachem opowieść o jezuickich mnichach, którzy przedostają się do Japonii w samym środku trwającego tam konfliktu religijnego. Skalę zniszczeń, jakie powoduje uwolniona w ludziach nienawiść widzowie zobaczą m.in. w przejmującym filmie Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, poruszającym przemilczany dotąd temat tragicznych wydarzeń na Wołyniu w latach 1943-1944. O tym jak ważna w czasach pokoju jest pamięć o wojnie przypomni również dramat Kłamstwo z udziałem Rachel Weisz oraz Timothy’ego Spalla.

Nie zabraknie także filmów dokumentalnych cenionych twórców. W Lo i stało się Werner Herzog przyjrzy się fenomenowi Internetu, szukając źródeł technologii cyfrowej i zadając swoim bohaterom pytania o przyszłość życia w sieci. Nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale, najnowszy film mistrza dokumentu społecznego Gianfranca Rosiego Fuocoammare. Ogień na morzu to opowieść o afrykańskich uchodźcach, którzy na włoskiej Lampedusie szukają schronienia przed głodem i wojną. Na ekranie pojawi się również zdobywca Grand Prix 13. edycji festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity, film Pod opieką wiecznego słońca. Jego twórca, Witalij Manski, spędził rok w Korei Północnej, dokumentując życie przeciętnej rodziny i tym samym mechanizm funkcjonowania tamtejszej indoktrynacji. Erik Gandini przyjrzał się jak w praktyce sprawdza się Szwedzka teoria miłości oraz czy ceną za niezależność w szwedzkim społeczeństwie nie jest przypadkiem dojmująca samotność. Hannah. Nieznana historia buddyzmu to inspirujący portret kobiety, która podróżując z mężem po Europie i Stanach Zjednoczonych przez 30 lat, spopularyzowała buddyjskie nauki na Zachodzie.

We wtorek, 18 lipca, od godz. 12.00 do godz. 19.00 organizatorzy zapraszają na taras Pałacu Pod Baranami, gdzie odbędzie się Plakatobranie - tradycyjny kiermasz plakatów filmowych towarzyszący Letniemu Taniemu Kinobraniu. Każdy, kto tego dnia kupi bilet na dowolny seans w Kinie Pod Baranami, będzie mógł wybrać plakat z bogatych zasobów kinowego archiwum. Bilety na każdy film kosztują tylko 7 złotych! (z wyjątkiem filmu Ukryte działania - 10 zł) Letnie Tanie Kinobranie potrwa do 31 sierpnia. Przez cały czas trwania festiwalu trwa akcjai Zbieraj KINO (siedem obejrzanych filmów to jeden bilet gratis). Filmy w oryginalnych wersjach językowych z polskimi napisami. Wybrane polskie i obcojęzyczne filmy zostaną pokazane również z angielskimi napisami. Pełny harmonogram projekcji dostępny na stroniewww.kinopodbaranami.pl.

PROGRAM: TYDZIEŃ 3 (14 - 20 lipca): PRAWDZIWE ŻYCIE

AZYL | THE ZOOKEEPER'S WIFE (Niki Caro) US 2016, 127’

FRITZ BAUER KONTRA PAŃSTWO | DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER

(Lars Kraume) DE 2015, 105’

FUOCOAMMARE. OGIEŃ NA MORZU | FUOCOAMMARE (Gianfranco Rosi) IT 2016, 108’

GENIUSZ | GENIUS (Michael Grandage) GB/US 2016, 104’

HANNAH. NIEZNANA HISTORIA BUDDYZMU | HANNAH. BUDDHISM’S UNTOLD JOURNEY (Marta György-Kessler, Adam Penny) DK/ES/HK/IN/DE/HU/GB/NP 2014, 90’

JESTEM MORDERCĄ | I'M A KILLER (Maciej Pieprzyca) PL 2016, 112’

KAMIENNE PIĘŚCI | HANDS OF STONE (Jonathan Jakubowicz) PA/US 2016, 111’

KŁAMSTWO | DENIAL (Mick Jackson) US/GB 2016, 110'

LO I STAŁO SIĘ. ZADUMA NAD ŚWIATEM W SIECI

| LO AND BEHOLD, REVERIES OF THE CONNECTED WORLD (Werner Herzog) US 2016, 97’

MCIMPERIUM | THE FOUNDER (John Lee Hancock) US 2016, 116’

MILCZENIE | SILENCE (Martin Scorsese) US 2016, 161’

OSTATNIA RODZINA | THE LAST FAMILY (Jan P. Matuszyński) PL 2016, 123’

OSTATNIE DNI MIASTA | AKHER AYAM EL MADINA | IN THE LAST DAYS OF THE CITY

(Tamer El Said) EG/DE/GB/AE 2016, 118’

POD OPIEKĄ WIECZNEGO SŁOŃCA | UNDER THE SUN

(Witalij Manski) RU/LV/DE/CZ/KP 2015, 106’

POWIDOKI | AFTERIMAGE (Andrzej Wajda) PL 2016, 100’

PRZEŁĘCZ OCALONYCH | HACKSAW RIDGE (Mel Gibson) AU/US 2016, 139'

SNOWDEN | SNOWDEN (Oliver Stone) FR/DE/US 2016, 134'

SULLY | SULLY (Clint Eastwood) US 2016, 96'

SZWEDZKA TEORIA MIŁOŚCI | THE SWEDISH THEORY OF LOVE (Erik Gandini) SE 2015, 76’

UKRYTE DZIAŁANIA | HIDDEN FIGURES (Theodore Melfi) US 2016, 127’

WOŁYŃ | VOLHYNIA (Wojciech Smarzowski) PL 2016, 150’