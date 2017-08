Cannes we Wrocławiu - Nowe Horyzonty Anno Domini 2017

Już w najbliższy czwartek rozpoczyna się ... edycja Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, podczas którego filmomaniacy z całej Polski będą mogli obejrzeć najlepsze i najważniejsze tytuły ze światowych festiwali - Cannes, Berlina i Toronto. Z tej okazji postanowiliśmy wybrać dla Was kilka tytułów, których nie wolno przegapić.

"Podwójny Kochanek", reż. Francois Ozon Film Otwarcia tegorocznego festiwalu we Wrocławiu to dzieło nietuzinkowe, inne i budzące szereg skrajnych emocji. Film przewrotny, który można określić jako tegoroczną odpowiedź na zeszłoroczną "Elle" Paula Verhoovena. Koniecznie!

"The Square", reż. Ruben Ostlund Zwycięzca tegorocznej Złotej Palmy jest filmem, który każe przejrzeć nam się w przedziwnych zasadach społecznych, którymi żyjemy od lat i zastanowić czy przypadkiem nie pora na zmianę. Inteligentny humor oraz wyśmienita realizacja sprawiają, że obraz ogląda się z niegasnącym zainteresowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.

"120 uderzeń serca", reż. Robin Campillo Paryż, koniec lat 90. Epidemia AIDS jest w apogeum, a grupa ACT UP próbuje edukować społeczeństwo, by zmniejszyć liczbę zachorowań. Robin Campillo, nagrodzony za "120 BPM" Nagrodą Jury podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes, kreśli wyrazisty portret grupy, skupiając się na personalnych dramatach z taką werwą, że nie sposób nie przejąć się losem bohaterów. Intrygujący film, który mami nie tylko swoją ciekawą ścieżką dźwiękową, ale przede wszystkim wyśmienitym aktorstwem całej obsady.

"Dusza i Ciało", reż. Ildikó Enyedi Zwycięzca tegorocznego Berlinale to obraz liryczny, spokojny i stonowany. Pozwalający człowiekowi wyciszyć się i napawać romantyczną historię dwójki odludków, rozgrywającą się... w świecie snów. Nietuzinkowa, zaskakująca historia, która sprawia, że uśmiech nie zejdzie z naszej twarzy na wiele godzin po seansie.

"Free Fire", reż. Ben Wheatley "Free Fire" to świetna wariacja na temat bójki w klubie, która wymyka się spod kontroli. Rozpędzony film akcji w mikroskali, rozgrywający się w jednym hangarze, a dostarczającym takiej dawki adrenaliny, jakby dział się w największych światowych kurortach. Humorystyczne, dobrze poprowadzone, pełne trafnych ripost kino, które przynosi wiele pozytywnej energii. Idealny Midnight Movie.



"Na Pokuszenie", reż. Sofia Coppola Najlepsza Reżyserka tegorocznego Cannes - Sofia Coppola wzięła na swój warsztat klasyczną powieść Thomasa Cullinana "Oszukany" i stworzyła nową wersję historii rannego żołnierza, który trafia do domu pełnego kobiet, co rodzi wiele chaosu w relacjach między nimi. Reżyserka świetnie ograła różnice charakterologiczne między pannami w różnym wieku, pokazując jak bardzo przewrotnie zachowuje się zakochana kobieta. Intrygujący portret zbiorowy.



"Niemiłość", reż. Andriej Zwiagnicew Jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby nikt Cię nie kochał? - takie pytanie zadaje reżyser Andriej Zwiagnicew w swoim najnowszym filmie. Opowiadając historię chłopca, który ucieka z domu, czując się niekochany przez swoich rodziców, Rosjanin tworzy przypowieść o świecie bez miłości i konsekwencjach, wynikających z nieokazywania sobie uczuć.